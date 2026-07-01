В Риге расследуют странную смерть российского журналиста, чье издание первым сообщило о Путине и Кабаевой
Российский журналист, первым рассказавший о предполагаемых отношениях Владимира Путина и Алины Кабаевой, в середине июня найден мертвым в Риге. Полиция начала уголовный процесс, однако пока не обнаружила признаков преступления.
Полиция Латвии начала уголовный процесс после смерти российского журналиста Григория Нехорошева, тело которого было обнаружено в Риге 19 июня. При этом правоохранительные органы подчеркивают, что на данный момент имеющиеся данные не свидетельствуют о признаках преступления.
О смерти 69-летнего журналиста ранее сообщило эстонское издание Rus.Postimees, информацию также распространили латвийские СМИ. Официальная причина смерти - тяжелое отравление грибами. По данным некоторых источников, Нехорошев отравился ложными опятами, которые собрал на своем участке возле дома.
Григорий Нехорошев был главным редактором газеты «Московский корреспондент». Именно это издание в 2008 году первым опубликовало материал, в котором утверждалось, что Владимир Путин якобы собирается развестись со своей тогдашней супругой Людмилой Путиной и вступить в брак с Алиной Кабаевой. После выхода публикации газета оказалась в центре громкого скандала и вскоре прекратила существование.
Последние одиннадцать лет Нехорошев жил в Латвии в эмиграции. По словам его родственников, журналист опасался, что может стать целью киллеров, действующих по поручению российских властей.
Его знакомый Игорь Ватолин, встречавшийся с журналистом незадолго до смерти, рассказал, что Нехорошев чувствовал себя хорошо, строил планы на будущее и не производил впечатления человека, испытывающего какие-либо серьезные проблемы со здоровьем.
В Государственной полиции Латвии подтвердили, что после обнаружения тела был начат уголовный процесс. Однако, по данным следствия, первоначальная информация не указывает на возможное совершение преступления.
Расследование продолжается. В интересах следствия правоохранительные органы пока не раскрывают дополнительных подробностей и не комментируют обстоятельства смерти журналиста.