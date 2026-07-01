В Риге расследуют странную смерть российского журналиста, чье издание первым сообщило о Путине и Кабаевой

Григорий Нехорошев был главным редактором газеты «Московский корреспондент». Именно это издание в 2008 году первым опубликовало материал, в котором утверждалось, что Владимир Путин якобы собирается развестись со своей тогдашней супругой Людмилой Путиной и вступить в брак с Алиной Кабаевой. После выхода публикации газета оказалась в центре громкого скандала и вскоре прекратила существование.