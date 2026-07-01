В "Евровидении" с 2027 года будет участвовать страна, которую мало кто ожидал увидеть
«Евровидение» продолжает расширять свои границы. Вслед за Австралией, которая присоединилась к конкурсу десять лет назад, участие в музыкальном состязании впервые примет еще одна страна, находящаяся за пределами Европы.
Европейский вещательный союз (EBU) и канадская общественная телерадиокомпания CBC/Radio-Canada объявили, что Канада официально примет участие в конкурсе песни «Евровидение-2027». Конкурс пройдет в Болгарии.
Канада станет первой новой страной, присоединившейся к «Евровидению» с 2015 года, когда в конкурсе дебютировала Австралия. С тех пор список участников оставался неизменным.
Директор конкурса «Евровидение» Мартин Грин отметил, что, несмотря на европейское происхождение конкурса, он продолжает объединять участников со всего мира.
«Хотя конкурс родился в Европе, он продолжает принимать участников со всего мира», — подчеркнул Грин.
В этом году «Евровидение» прошло уже в 70-й раз. Победу одержала болгарская певица Дара с песней Bangaranga, благодаря чему право принять конкурс в 2027 году получила Болгария.
Финал, который состоялся в Вене, посмотрели в общей сложности 131 миллион зрителей по всему миру, что вновь подтвердило статус «Евровидения» как одного из крупнейших музыкальных телевизионных событий планеты.