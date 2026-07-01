Украина выбрала новую мишень - доходы России могут оказаться под серьезным ударом

Параллельно европейские страны усиливают давление на так называемый российский «теневой флот». По данным Reuters, с начала 2026 года в Европе были задержаны девять танкеров, которые, по мнению властей, входят в эту сеть, причем четыре из них задержала Франция. Кроме того, западные союзники Украины ведут работу с государствами, под флагами которых зарегистрированы подобные суда, включая Панаму, Барбадос и Камерун, добиваясь аннулирования их регистрации.