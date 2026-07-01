Украина выбрала новую мишень - доходы России могут оказаться под серьезным ударом
Украина предложила радикально изменить подход к российскому "теневому флоту", заявив, что нефтяные танкеры помогают финансировать войну и поэтому не должны рассматриваться как обычные гражданские суда.
Украина обратилась в Международную морскую организацию (IMO), входящую в систему ООН, с предложением рассматривать суда российского «теневого флота» как законные военные цели. Об этом сообщили Financial Times и Lloyd's List со ссылкой на письмо, направленное 26 июня вице-премьером Украины Алексеем Кулебой.
В документе говорится, что танкеры, перевозящие российскую нефть и газ в обход международных санкций, играют важную роль в финансировании российской военной кампании. По мнению Киева, деятельность таких судов выходит за рамки обычных коммерческих перевозок, поскольку доходы от экспорта энергоресурсов являются одним из основных источников пополнения российского бюджета.
Украинская сторона считает, что именно поэтому возникает вопрос, можно ли продолжать рассматривать подобные суда исключительно как гражданские объекты.
Обращение Киева стало ответом на письмо России, направленное в IMO в начале июня. Тогда Москва обвинила Украину в «терроризме» после атаки на газовоз Arctic Metagaz, произошедшей в марте в Средиземном море. По утверждению российских властей, судно подверглось атаке украинских морских беспилотников.
В своем письме Украина, в свою очередь, заявляет, что с начала полномасштабной войны Россия нанесла удары более чем по 200 коммерческим судам. Согласно приведенным данным, 59 торговых судов были атакованы в Черном море. Кроме того, сообщается о повреждении или частичном разрушении 967 объектов портовой инфраструктуры. По информации украинской стороны, среди пострадавших судов были, в частности, турецкий сухогруз Victress под флагом Панамы и судно Helga, принадлежащее немецкой компании и ходившее под флагом Либерии.
Издание Financial Times также отмечает, что после атаки на Arctic Metagaz российские танкеры для перевозки сжиженного природного газа практически перестали проходить через Средиземное море. Вместо этого они начали использовать более длинный маршрут вокруг Африки через мыс Доброй Надежды.
Параллельно европейские страны усиливают давление на так называемый российский «теневой флот». По данным Reuters, с начала 2026 года в Европе были задержаны девять танкеров, которые, по мнению властей, входят в эту сеть, причем четыре из них задержала Франция. Кроме того, западные союзники Украины ведут работу с государствами, под флагами которых зарегистрированы подобные суда, включая Панаму, Барбадос и Камерун, добиваясь аннулирования их регистрации.
Под «теневым флотом» обычно понимают суда, перевозящие российскую нефть и другие грузы под флагами третьих стран, с непрозрачной структурой собственности и сложными схемами управления, позволяющими обходить международные санкции.
По оценкам экспертов, которых цитирует Financial Times, мировой «теневой флот», обслуживающий не только Россию, но также Иран и Венесуэлу, за последние годы значительно вырос на фоне усиления санкционного давления и сегодня насчитывает более 1500 судов.
Если инициатива Украины получит дальнейшее международное обсуждение, вопрос о правовом статусе таких судов может стать одной из наиболее спорных тем в сфере международного морского права и безопасности судоходства.