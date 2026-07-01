Решение России осталось без объяснений: как закрытие железнодорожных пунктов на границе затронет Латвию

В Министерстве сообщения также считают, что влияние решения России будет небольшим. В ведомстве указали, что объемы грузовых перевозок через этот пункт были низкими. При этом в министерстве подчеркнули, что вопросы закрытия пограничных пунктов не входят в его компетенцию. В то же время тема прекращения экономического сотрудничества с Россией и Беларусью находится в повестке правительства.