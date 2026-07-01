Решение России осталось без объяснений: как закрытие железнодорожных пунктов на границе затронет Латвию
Решение России с 1 июля временно приостановить движение через несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией, вероятно, не окажет существенного влияния ни на грузовые потоки, ни на экономику Латвии в целом. Такой вывод следует из комментариев Latvijas dzelzceļš, Министерства сообщения, Министерства иностранных дел и экономиста SEB banka Дайниса Гашпутиса.
Речь идет в том числе о пункте Пыталово на границе с Латвией. Он находится на железнодорожной линии Резекне — Карсава — Пыталово, которая соединяет Латвию с Псковской областью России.
В Latvijas dzelzceļš (LDz) сообщили агентству LETA, что пока не получили официального уведомления от Российских железных дорог. Однако имеющаяся у компании информация указывает на то, что публично появившиеся сообщения о решении России закрыть движение через участок Карсава — Пыталово соответствуют действительности.
В LDz пояснили, что этот железнодорожный коридор использовался как резервный. Поэтому закрытие именно этого пункта пропуска не должно существенно повлиять на работу компании, грузовые потоки или финансовое положение Latvijas dzelzceļš.
В Министерстве сообщения также считают, что влияние решения России будет небольшим. В ведомстве указали, что объемы грузовых перевозок через этот пункт были низкими. При этом в министерстве подчеркнули, что вопросы закрытия пограничных пунктов не входят в его компетенцию. В то же время тема прекращения экономического сотрудничества с Россией и Беларусью находится в повестке правительства.
Министерство иностранных дел Латвии также пока официально не получило решение России о закрытии отдельных железнодорожных пунктов пропуска с Латвией, Эстонией и Финляндией. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Диана Эглите.
По оценке МИД, влияние закрытия Карсавского пункта пропуска будет небольшим из-за его низкой загрузки в грузовых перевозках. В министерстве также напомнили, что на латвийско-российской границе остаются открытыми железнодорожный пункт пропуска Зилупе, а также автомобильные пункты Тереxово и Гребнево.
МИД отдельно подчеркнул, что с начала войны регулярно призывает прекращать торговлю с государством-агрессором Россией и поддерживающей ее Беларусью. Сейчас министерство также продвигает законопроект, который предусматривает запрет на ввоз отдельных промышленных товаров из России и Беларуси.
Главный экономист SEB banka Дайнис Гашпутис также не видит оснований считать, что решение России может оказать значимое влияние на экономику Латвии.
По его словам, оно может затронуть отдельных предпринимателей или повлиять на привычные маршруты части жителей, однако в целом и транзитные грузовые потоки, и пассажирское сообщение после начала войны уже значительно сократились.
Экономист допускает, что решение России может быть связано с оптимизацией контроля оставшихся потоков. В то же время, по его словам, пока недостаточно информации, чтобы понять более широкий контекст: является ли это отдельным политически символическим шагом или началом новой цепочки более жестких решений.
«Нужно учитывать, что экономическое сотрудничество в меньших объемах продолжается. Поэтому дальнейшие шаги Латвии или другой стороны по ограничению этого сотрудничества вполне возможны», — отметил Гашпутис.
Больше всего пунктов закрыто на границе с Финляндией. Железнодорожное движение также полностью приостановлено через пункт Печоры-Псковские на границе с Эстонией и через пункт Пыталово на границе с Латвией.
При этом фактически движение теперь останавливается только через Печоры-Псковские и Пыталово, поскольку российская граница с Финляндией уже ранее была полностью закрыта по решению Хельсинки.
Причины закрытия пунктов пропуска Россия не указала. Сообщить о принятом решении правительствам Финляндии, Эстонии и Латвии поручено Министерству иностранных дел России.