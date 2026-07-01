Появились сообщения, что бывший главком ВСУ Залужный хочет стать президентом Украины

По информации "Украинской правды", чтобы выяснить намерения возможного соперника, Зеленский вызвал Залужного, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, в Киев. Зеленский спросил Залужного, намерен ли тот участвовать в выборах в случае их проведения осенью. В ответ Залужный, по словам собеседников "Украинской правды", сказал: "Да. Буду".