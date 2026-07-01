Ранение женщины в Ритабулли, возможно, связано с проходившими поблизости военными учениями

Инцидент произошел в начале марта. По словам пострадавшей, неизвестный выстрелил в нее в районе Ритабулли. Позже в Рижской Восточной клинической университетской больнице врачи извлекли из ее спины пулю длиной около двух сантиметров. До этого женщина обращалась в Клиническую университетскую больницу им Страдиня, но там медики пришли к выводу, что угрозы для жизни нет, и рекомендовали дальнейшее наблюдение у семейного врача, не проводя операцию.