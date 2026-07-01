Фирмы сбились с ног в поисках этих людей: в Латвии резко вырос спрос на работников одной специальности
В Латвии растет спрос на специалистов, которые одновременно разбираются в финансах, технологиях, управлении данными и кибербезопасности. Потребности рынка труда в этих сферах растут быстрее, чем число подготовленных выпускников, поэтому компаниям становится все сложнее находить сотрудников, отмечают эксперты Высшей банковской школы Латвийского университета.
Так, данные "Евробарометра" Европейской комиссии за 2024 год показывают, что 45% компаний не могут найти квалифицированных специалистов по кибербезопасности. В Латвии дефицит кадров также ощущается остро — по данным CERT.LV, стране требуется около 2000 специалистов по управлению кибербезопасностью.
В то же время данные Центрального статистического управления свидетельствуют, что в 2025 году из 14,7 тысячи выпускников вузов программы по естественным наукам, математике и информационным технологиям окончили лишь 1,7 тысячи студентов. Это подтверждает, что число подготовленных специалистов не успевает за потребностями рынка труда.
Ассоциированный профессор Андрис Фоминс поясняет, что за последние десять лет финансовая отрасль значительно цифровизировалась, поэтому работодателям все чаще требуются специалисты, обладающие знаниями как в сфере финансов, так и информационных технологий.
«Сегодня финансовые услуги в основном предоставляются в цифровой среде, активно развивается и сектор финтех-компаний, который продолжает динамично расти. Это означает, что необходимы специалисты, понимающие как финансовые процессы, так и технологии. Одновременно цифровая среда повышает риски в сфере кибербезопасности, поэтому спрос на такие компетенции продолжает увеличиваться», — отмечает Фоминс.
По его словам, такие специалисты все чаще нужны также средним и крупным предприятиям, где управление финансами становится цифровым. Работодатели ожидают, что сотрудники смогут работать с большими данными, разбираться в информационных системах и понимать, как технологии влияют на финансовые результаты компании.
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