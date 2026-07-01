Фирмы сбились с ног в поисках этих людей: в Латвии резко вырос спрос на работников одной специальности

В то же время данные Центрального статистического управления свидетельствуют, что в 2025 году из 14,7 тысячи выпускников вузов программы по естественным наукам, математике и информационным технологиям окончили лишь 1,7 тысячи студентов. Это подтверждает, что число подготовленных специалистов не успевает за потребностями рынка труда.