3-летнего мальчика спасли из-под завалов спустя шесть дней после землетрясений в Венесуэле. ВИДЕО
Спустя шесть дней после разрушительных землетрясений в Венесуэле спасатели нашли под завалами живого трехлетнего мальчика. Его спасение стало редким лучом надежды на фоне тысяч погибших и пропавших без вести.
На опубликованных кадрах видно, как спасатели из Иордании аплодируют, когда ребенка, которого исполняющий обязанности президента Венесуэлы назвал Клейбером Мораном, извлекают из-под обломков в штате Ла-Гуайра, сообщает Daily Mail.
По данным местных властей, он стал единственным человеком, которого удалось найти живым на шестой день поисково-спасательной операции.
В прошлую среду Венесуэлу с интервалом менее минуты потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Стихия разрушила множество зданий, а тысячи людей оказались под завалами. Число погибших возросло до 1943 человек, более 10 тысяч получили ранения, еще десятки тысяч считаются пропавшими без вести.
Председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес назвал спасение маленького Клейбера символом надежды.
«Мы должны сохранять надежду на то, что под завалами удастся найти еще живых людей», — заявил он в телеобращении.
По его словам, мальчик был спасен ранним утром и сейчас проходит лечение в медицинском центре в Каракасе.
По информации Иорданской службы гражданской обороны, Клейбера доставили в больницу, где ему оказали первую помощь. Сообщается, что его жизненные показатели находятся в норме.
После землетрясений в стране стремительно развивается гуманитарный кризис. Представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заявил, что система здравоохранения Венесуэлы, ослабленная десятилетиями недостаточного финансирования и многолетним экономическим кризисом, сейчас испытывает колоссальную нагрузку.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в штате Ла-Гуайра, где многие лишились жилья и сталкиваются с нехваткой продовольствия.
Из-за отсутствия доступа к туалетам, душевым и средствам гигиены резко возрастает риск вспышек инфекционных заболеваний, включая корь, лихорадку денге, желтую лихорадку, малярию и другие болезни, передающиеся через воду.
Ситуацию осложняет нехватка врачей-специалистов. Многие медики, в том числе отвечавшие за оказание акушерской помощи в Ла-Гуайре, пропали под завалами. Кроме того, за последние годы из Венесуэлы эмигрировали около 8 миллионов человек, включая большое число врачей и медсестер.
Медицинская система сейчас работает в хаотичном режиме: больницы переполнены, растет очередь на операции, а соблюдение санитарных норм становится все более затруднительным.
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