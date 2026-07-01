3-летнего мальчика спасли из-под завалов спустя шесть дней после землетрясений в Венесуэле. ВИДЕО

В прошлую среду Венесуэлу с интервалом менее минуты потрясли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Стихия разрушила множество зданий, а тысячи людей оказались под завалами. Число погибших возросло до 1943 человек, более 10 тысяч получили ранения, еще десятки тысяч считаются пропавшими без вести.