Каждый третий взрослый в Латвии сталкивается с трудностями при чтении и расчетах

При этом исследователи подчеркивают, что люди с низкими базовыми навыками не представляют собой однородную группу. В Латвии среди них есть как так называемые «беглые читатели», способные понимать основную мысль текста, так и люди, испытывающие серьезные трудности при чтении. Для страны более характерен именно дефицит читательской грамотности, тогда как уровень математических навыков в среднем выше.