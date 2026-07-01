Каждый третий взрослый в Латвии сталкивается с трудностями при чтении и расчетах
Более трети взрослых жителей Латвии испытывают трудности с пониманием сложных текстов и выполнением расчетов. Новое исследование показало, что это влияет не только на доходы, но и на здоровье, занятость и качество жизни.
В Латвии 37% взрослых жителей обладают низким уровнем читательской или математической грамотности. Об этом свидетельствуют результаты исследования базовых навыков взрослых за 2023 год, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD).
Это означает, что более чем каждый третий взрослый в стране может испытывать сложности с пониманием сложной письменной информации или выполнением необходимых математических расчетов в повседневной жизни.
Показатель Латвии оказался выше среднего по странам OECD, где доля взрослых с недостаточными базовыми навыками составляет 31%.
Исследование показало, что люди с низким уровнем грамотности значительно реже участвуют в рынке труда. В Латвии 28% таких взрослых вообще не работают и не ищут работу, что на 7–8 процентных пунктов выше, чем среди людей со средним уровнем навыков. При этом разница в уровне безработицы между этими группами сравнительно невелика и составляет около 3,5 процентного пункта.
Среди работающих большинство людей с низкими базовыми навыками заняты на работах средней квалификации — таких оказалось 51%, тогда как лишь 16% выполняют простую неквалифицированную работу.
Низкий уровень базовых навыков отражается и на доходах. По данным OECD, взрослые с недостаточной грамотностью и навыками счета в среднем зарабатывают на 4–5 долларов США в час меньше (с учетом паритета покупательной способности), чем люди со средним уровнем подготовки.
Исследование также выявило связь между уровнем грамотности, состоянием здоровья и удовлетворенностью жизнью. Лишь 12% взрослых с низкими базовыми навыками оценивают свое здоровье как очень хорошее или отличное. Высокую удовлетворенность жизнью выразили 56% представителей этой группы. По этому показателю Латвия вошла в число стран OECD с наиболее выраженным разрывом между людьми с разным уровнем базовых навыков.
Авторы исследования отмечают и более низкий уровень доверия к окружающим. Только 17% взрослых с недостаточными навыками заявили, что в целом доверяют другим людям, тогда как среди людей со средним уровнем подготовки этот показатель достигает 27%. Кроме того, такие жители значительно реже участвуют в волонтерской деятельности и других общественных инициативах.
При этом исследователи подчеркивают, что люди с низкими базовыми навыками не представляют собой однородную группу. В Латвии среди них есть как так называемые «беглые читатели», способные понимать основную мысль текста, так и люди, испытывающие серьезные трудности при чтении. Для страны более характерен именно дефицит читательской грамотности, тогда как уровень математических навыков в среднем выше.
Наиболее тесно низкий уровень базовых навыков связан с уровнем образования. Среди жителей Латвии, не получивших среднего образования, недостаточные навыки чтения и счета имеют 56%. Заметную роль играет и возраст. Если среди молодых людей от 16 до 25 лет низкий уровень базовых навыков выявлен у 27%, то среди жителей в возрасте от 55 до 65 лет этот показатель достигает уже 54%.