После кибератаки на Latvijas valsts meži в сеть уже попали 44 гигабайта данных
После кибератаки на AS Latvijas valsts meži (LVM) злоумышленник уже выложил в сеть 44 гигабайта данных. При этом в Cert.lv считают, что общий объем данных, которые могли быть получены во время атаки, скорее всего, больше.
По данным Cert.lv, среди утекшей информации в основном находятся внутренние документы компании, переписка по электронной почте и вложения, код IT-проектов LVM, сертификаты и ключи от разных систем, а также пароли пользователей и технические данные, связанные с паролями.
В Cert.lv подчеркивают, что главный ущерб сейчас касается самой компании и ее работы. Основная задача LVM — восстановить системы, обеспечить продолжение работы и уменьшить влияние кибератаки на основную деятельность предприятия.
Специалисты Cert.lv анализируют утекшие данные и проверяют, могут ли они представлять угрозу для третьих лиц — например, партнеров или других организаций. Если такая угроза есть, этих людей и организации сразу информируют о необходимости сменить данные для входа и принять другие меры безопасности.
Также отдельно проверяются все сертификаты и ключи, которые оказались в утечке. Их нужно заменить или обновить. В Cert.lv поясняют: после таких инцидентов нужно исходить из того, что все данные для доступа к затронутой инфраструктуре больше нельзя считать безопасными. Их обязательно нужно менять.
Поскольку в утечке могли оказаться и персональные данные людей, LVM также обратилось в Государственную инспекцию данных.
Отдельно Cert.lv прокомментировало опасения, которые ранее появились в публичном пространстве из-за связи LVM с разработкой системы выборов. Речь идет об электронном онлайн-регистре избирателей.
В Cert.lv пояснили, что LVM действительно согласилась разработать дополнения к функционалу этой системы. Над этим работала команда из четырех человек. Однако программный код этой системы не хранился в бизнес-репозиториях LVM, которые фигурируют в киберинциденте.
Код передавался из отдельной среды в отдельный репозиторий Государственного агентства цифрового развития. В Cert.lv заявили, что проверили каждую такую передачу и сравнили все изменения в коде — строка за строкой, от первой до последней версии, переданной агентству.
По данным Cert.lv, никаких признаков вредоносного вмешательства или несанкционированного доступа к этим компонентам не найдено. Поэтому эти компоненты можно безопасно использовать.
Ранее LVM сообщало, что возможная утечка данных в результате кибератаки была остановлена 22 июня в 8:30 утра. Тогда компания начала последовательно отключать всю свою IT-инфраструктуру.
Одновременно о случившемся сообщили Cert.lv. По рекомендациям специалистов доступ IT-инфраструктуры LVM к интернету был полностью заблокирован. Эти меры были приняты в то же утро, 22 июня, до 10:15.
После остановки атаки IT-специалисты LVM работали и в праздничные дни, и продолжают работать сейчас в чрезвычайном режиме, чтобы восстановить работу всех систем. В компании заявляют, что с момента обнаружения атаки, при тесном сотрудничестве с Cert.lv, новых случаев утечки данных не обнаружено.
О кибератаке LVM сообщило в Государственную полицию, Государственную инспекцию данных и другие правоохранительные учреждения. Компания также разослала клиентам и партнерам сообщение о киберинциденте и о выявленном нарушении защиты персональных данных.
Кибератака на IT-инфраструктуру LVM была обнаружена 22 июня. После этого из соображений безопасности были отключены внешние IT-системы, которые обслуживает LVM. Среди них — LVM GEO, система картографических услуг и охотничье приложение Mednis.
Также были отключены несколько внутренних систем LVM, через которые компания обменивалась информацией с поставщиками услуг и клиентами.
Ответственность за кибератаку взяла на себя иностранная группировка, использующая вирусы-вымогатели. По факту случившегося Государственная полиция начала уголовный процесс. К расследованию обстоятельств инцидента подключилось и Cert.lv.
Ранее эксперт по кибербезопасности Элвис Страздиньш публично сообщил, что связался с человеком или группировкой, взявшей на себя ответственность за атаку на LVM. По его словам, злоумышленники якобы требовали за расшифровку данных 0,1% годового оборота компании — более 600 000 евро.
Оборот LVM в 2025 году составил 604,585 млн евро, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Прибыль компании выросла на 37,7% и достигла 206,73 млн евро.
LVM зарегистрировано в 1999 году. Основной капитал компании составляет 525,989 млн евро. Предприятие управляет государственными лесными землями. Единственный владелец LVM — государство, а держателем акций является Министерство земледелия.