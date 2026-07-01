После кибератаки на Latvijas valsts meži в сеть уже попали 44 гигабайта данных

Также отдельно проверяются все сертификаты и ключи, которые оказались в утечке. Их нужно заменить или обновить. В Cert.lv поясняют: после таких инцидентов нужно исходить из того, что все данные для доступа к затронутой инфраструктуре больше нельзя считать безопасными. Их обязательно нужно менять.