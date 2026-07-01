В ряде городов и населенных пунктов Латвии поднимут тарифы на отопление

«В июне цена на природный газ на европейских биржах снизилась, что позволяет с большим оптимизмом смотреть на начало отопительного сезона, чем в период обострения ситуации в Ормузском проливе. Вместе с тем цены остаются выше, чем прошлым летом, и постепенно это начинает отражаться в тарифах на теплоснабжение. Кроме того, немного выросла стоимость основного вида топлива — древесной щепы», — отметил директор департамента энергетики SPRK Янис Негрибс.