В ряде городов и населенных пунктов Латвии поднимут тарифы на отопление
Комиссия по регулированию общественных услуг (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija - SPRK) утвердила с июля повышение тарифов на тепло для четырех регулируемых предприятий, а снижение — для трех.
«В июне цена на природный газ на европейских биржах снизилась, что позволяет с большим оптимизмом смотреть на начало отопительного сезона, чем в период обострения ситуации в Ормузском проливе. Вместе с тем цены остаются выше, чем прошлым летом, и постепенно это начинает отражаться в тарифах на теплоснабжение. Кроме того, немного выросла стоимость основного вида топлива — древесной щепы», — отметил директор департамента энергетики SPRK Янис Негрибс.
С 1 июля 2026 года повышение тарифов утверждено для компаний:
- Kuldīgas siltumtīkli — в Кулдиге, Приедайне, Падуре, Пелчи, Ренде, Межвалде, Варме и Алсунге — 74,78 евро/МВт·ч;
- Jūrmalas siltums — в Юрмале — 85,03 евро/МВт·ч;
- Talsu namsaimnieks — в Стенде, Пастенде, Валдемарпилсе, Сабиле, Приедес, Звиргзди, волостях Гибулю, Лауциенес, Вирбу, Лайдзес, Либагу и Абавас, а также в Мундигциемсе, поселке школы Вандзене, Рое и Руде — 90,93 евро/МВт·ч;
- Saldus komunālserviss — в Салдусе, Эзере, Пампали и Намики — 93,64 евро/МВт·ч.
Снижение тарифов утверждено для:
- Valmieras ūdens — в Валмиере и районе площади Виестура — 75,58 евро/МВт·ч;
- Adven Latvia — в Цесисе — 85,11 евро/МВт·ч;
- Baložu komunālā saimniecība — в Баложи — 94,94 евро/МВт·ч.
В конце июня на рассмотрении SPRK находились 17 полных проектов тарифов на теплоснабжение и пять проектов тарифов, самостоятельно установленных предприятиями. Комиссия еженедельно получает новые проекты тарифов, при этом у некоторых поставщиков тарифы меняются несколько раз в год.
В настоящее время в Латвии работают 59 предприятий, оказывающих регулируемые услуги теплоснабжения. Регулирование тарифов обязательно для компаний, поставляющих более 5000 МВт·ч тепловой энергии в год.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что согласно выводу ревизии, пока рижане отдавали последние деньги за тепло, часть энергии улетала в воздух.