Financial Times: Европа может встретить следующую зиму с минимальными запасами газа за 15 лет

Серьезное влияние оказала и прошедшая холодная зима в Европе. Из-за высокого спроса на отопление газовые хранилища были существенно опустошены, поэтому сезон их заполнения страны начали в апреле с исторически низким уровнем — около 28%. Сейчас средний уровень запасов вырос до 48%, однако этого все еще недостаточно для комфортной подготовки к зиме.