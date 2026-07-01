Financial Times: Европа может встретить следующую зиму с минимальными запасами газа за 15 лет
Европа вновь рискует столкнуться с энергетическим кризисом: аналитики предупреждают, что к началу отопительного сезона газовые хранилища могут оказаться заполнены до минимального уровня за последние полтора десятилетия.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков, такая ситуация может привести к новому росту цен на энергоносители для населения и бизнеса.
По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, к октябрю европейские подземные газовые хранилища будут заполнены лишь примерно на 76%. Если прогноз подтвердится, это станет самым низким показателем с 2011 года.
Эксперты объясняют ситуацию сразу несколькими факторами. Одним из главных называют обострение конфликта на Ближнем Востоке, которое осложнило поставки сжиженного природного газа через Ормузский пролив — ключевой маршрут, по которому проходит около пятой части мирового экспорта СПГ. Дополнительное давление на рынок оказало сокращение добычи газа в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.
Серьезное влияние оказала и прошедшая холодная зима в Европе. Из-за высокого спроса на отопление газовые хранилища были существенно опустошены, поэтому сезон их заполнения страны начали в апреле с исторически низким уровнем — около 28%. Сейчас средний уровень запасов вырос до 48%, однако этого все еще недостаточно для комфортной подготовки к зиме.
Аналитики также отмечают нестабильность мирового энергетического рынка. После совместных ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля европейские цены на газ резко выросли. Несмотря на последующую частичную стабилизацию, рынок остается крайне чувствительным к любым перебоям поставок.
Дополнительной проблемой стало то, что нынешние цены на газ в Европе менее привлекательны для поставщиков. Из-за этого американские экспортеры все чаще перенаправляют партии сжиженного природного газа в регионы, где продажа приносит большую прибыль.
Эксперт Argus Media Наташа Филдинг предупреждает, что любые новые перебои на мировом рынке СПГ могут существенно осложнить накопление необходимых запасов до наступления холодов. По ее словам, чем дольше сохраняются ограничения поставок, тем выше вероятность резкого роста цен на газ в период зимнего пика потребления.
По мнению аналитиков, сочетание низких запасов газа и сохраняющейся нестабильности мирового рынка представляет серьезный риск для Европы и может привести не только к подорожанию энергоносителей, но и к новым вызовам для энергетической безопасности региона.