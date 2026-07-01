В Риге планируют построить новый жилой комплекс на 183 квартиры с окнами до пола

В проекте предусмотрена лаконичная архитектура с акцентом на функциональность. Для фасадов планируется использовать трехслойные железобетонные панели, а также алюминиевые и деревянные элементы. Балконы должны стать как функциональной частью квартир, так и элементом общего архитектурного решения. Главные входы в здания планируются высотой в два этажа.