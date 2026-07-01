В Риге планируют построить новый жилой комплекс на 183 квартиры с окнами до пола
В Риге, по адресу улица Дунтес, 21A, планируется строительство нового многоэтажного жилого комплекса Terra Dunte. По предварительным расчетам, в новом квартале могут быть построены около 183 квартир.
Проектирование уже начало архитектурное бюро SEP. В рамках проекта предусмотрено строительство трех многоквартирных жилых домов, а также необходимой инфраструктуры для обслуживания территории.
В комплексе планируются одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Основную часть должны составить двух- и трехкомнатные квартиры. Около 15% от общего числа квартир планируется отвести под четырехкомнатные квартиры площадью до 85 квадратных метров.
По словам проектировщиков, при разработке проекта внимание будет уделяться планировкам квартир, инженерным системам, энергоэффективности и организации жилой среды.
По данным разработчиков проекта, во всех квартирах планируются окна до пола. Высота потолков должна составить 2,7 метра. На верхних этажах в отдельных местах предусмотрены террасы. Также в каждом доме планируется оборудовать кладовые помещения для нужд жителей.
Здания намерены проектировать в соответствии с классом энергоэффективности A+. В ходе проектирования должны быть разработаны решения для эффективного энергопотребления, поддержания микроклимата в помещениях и долгосрочной эксплуатации зданий.
Отдельное внимание планируется уделить инженерным системам, организации парковочных мест, велопарковкам, благоустройству территории и повседневной инфраструктуре для жителей.
В проекте предусмотрена лаконичная архитектура с акцентом на функциональность. Для фасадов планируется использовать трехслойные железобетонные панели, а также алюминиевые и деревянные элементы. Балконы должны стать как функциональной частью квартир, так и элементом общего архитектурного решения. Главные входы в здания планируются высотой в два этажа.