Врач скорой помощи: ожидание в машинах у больниц Риги стало системной проблемой

Выступая в программе «Dr. Apinis» на TV24, он подчеркнул, что ситуация, когда машины скорой помощи часами стоят у приемных отделений, не может считаться нормальной практикой. «Нужно понимать, что это серьезный вызов. Эта "продленная приемная палата", которая называется рампой, не может быть повседневной моделью работы. Наши пациенты этого тоже не понимают», — сказал Циекурс.