Врач скорой помощи: ожидание в машинах у больниц Риги стало системной проблемой
Пациенты в Риге часами остаются в машинах скорой помощи, не имея возможности даже сходить в туалет. Руководитель одного из центров скорой помощи заявил, что такая практика унижает людей и стала системной проблемой латвийского здравоохранения.
Руководитель центра Krasts Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Латвии, преподаватель Рижского университета им. Страдиня Рафаэль Циекурс заявил, что длительное ожидание бригад скорой помощи у приемных отделений больниц, особенно в Риге, стало системной проблемой, которая негативно сказывается как на пациентах, так и на работе медиков.
Выступая в программе «Dr. Apinis» на TV24, он подчеркнул, что ситуация, когда машины скорой помощи часами стоят у приемных отделений, не может считаться нормальной практикой. «Нужно понимать, что это серьезный вызов. Эта "продленная приемная палата", которая называется рампой, не может быть повседневной моделью работы. Наши пациенты этого тоже не понимают», — сказал Циекурс.
По его словам, после таких случаев пациенты нередко обращаются с жалобами, недоумевая, почему их доставили в больницу, которая не готова их принять.
«Такая длительная госпитализация не может считаться уважительным отношением к пациенту», — подчеркнул медик.
Он рассказал, что во время многочасового ожидания люди оказываются в крайне тяжелых условиях, поскольку автомобиль скорой помощи не предназначен для длительного пребывания. «У меня был 45-летний пациент с аритмией. Моей бригаде пришлось надеть на него подгузник прямо в машине скорой помощи. Это действительно не выдерживает никакой профессиональной критики», — заявил Циекурс.
По мнению специалиста, больницы должны оперативно сообщать, если временно не способны принимать новых пациентов.
«Если больница сейчас не может принимать пациентов, она должна прямо сказать об этом. Никто не запрещает сообщить, что возникла чрезвычайная ситуация и прием временно невозможен», — отметил он.
Хотя в ходе дискуссии речь шла о Клинической университетской больнице им. Страдиня, медики уверены, что проблема гораздо шире и касается всей системы здравоохранения:
«Это системная проблема. И решение должно быть найдено не только в больнице Страдиня, а в системе здравоохранения Латвии в целом».
По словам руководителя центра NMPD, бригады скорой помощи не выбирают больницы самостоятельно. Пациентов доставляют в соответствии с утвержденным Национальной службой здравоохранения планом госпитализации. «Мы руководствуемся двумя принципами: соответствующим диагнозом и ближайшей больницей. Это предусмотрено планом госпитализации Национальной службы здравоохранения», — пояснил Циекурс.
Он добавил, что этот план постоянно корректируется. Если медицинское учреждение заранее сообщает, что временно не может оказать определенный вид помощи, диспетчеры меняют маршруты и направляют пациентов в другие больницы.
Вместе с тем, по мнению специалиста, одной из главных причин сложившейся ситуации остается недостаточная пропускная способность столичной системы здравоохранения. «Не каждый пациент, которому требуется неотложная помощь, нуждается именно в лечении в университетской клинике самого высокого уровня», — подчеркнул он.