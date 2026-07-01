Стакис: если Украина решит заморозить конфликт, нам придется уважать это решение

Депутат Европейского парламента Мартиньш Стакис считает, что президент России Владимир Путин все сильнее отрывается от реальности и окружает себя лишь той информацией, которую хочет слышать. «Путин живет абсолютно в своем пузыре. Он видит только ту реальность, которую сам хочет видеть. И это уже заметила российская элита. Поэтому я не был бы удивлен, если бы в какой-то момент события внутри России начали стремительно меняться», — заявил Стакис в интервью.