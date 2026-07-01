На Солнце произошла вспышка высшего класса: возможны нарушения систем связи и навигации

Эксперты предупреждают, что повышенная геомагнитная активность может вызвать перебои в работе радиосвязи, электросетей и систем глобального позиционирования (GPS). Вместе с тем это природное явление может привести и к эффектному зрелищу — ярким полярным сияниям, которые могут быть видны даже в необычно низких широтах.