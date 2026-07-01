На Солнце произошла вспышка высшего класса: возможны нарушения систем связи и навигации
Астрономы зафиксировали на Солнце чрезвычайно мощную вспышку класса X. Согласно последним данным, в ближайшие дни Землю могут накрыть сильные магнитные бури, которые способны повлиять на работу систем связи и навигации.
Этот факт подтверждает и NASA. Специалисты американского космического агентства получили визуальные данные о мощной вспышке и продолжают анализировать траекторию ее распространения.
За последние сутки солнечная активность значительно возросла. Всего было зарегистрировано 17 вспышек, три из которых относились к классу M, тогда как днем ранее наблюдалось лишь восемь. Пиком этой волны активности стала вспышка класса X, зафиксированная NASA. Это самый высокий уровень в классификации солнечных вспышек.
Ученые отмечают, что вспышки такого уровня часто сопровождаются выбросами плазмы — так называемыми корональными выбросами массы. Если облако плазмы достигнет магнитного поля Земли, в ближайшие дни ожидаются сильные геомагнитные бури.
Эксперты предупреждают, что повышенная геомагнитная активность может вызвать перебои в работе радиосвязи, электросетей и систем глобального позиционирования (GPS). Вместе с тем это природное явление может привести и к эффектному зрелищу — ярким полярным сияниям, которые могут быть видны даже в необычно низких широтах.