Ринкевич стал первым президентом Латвии, посетившим остров Рухну.
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ФОТО: Ринкевич сделал то, чего не делал ни один его предшественник
Президент Латвии Эдгар Ринкевич с сегодняшнего дня по 3 июля находится с государственным визитом в Эстонии. Государственный визит начался с поездки на остров Рухну, где запланирована встреча с президентом Эстонии Аларом Карисом и жителями острова. Это первый в истории визит президента Латвии на Рухну.
Согласно общедоступной информации, ни один из предыдущих президентов Латвии не посещал остров Рухну с официальным визитом. Архивы Канцелярии президента Латвии и открытые источники не содержат сведений о подобных поездках.
Кроме того, Ринкевич примет участие в Латвийско-эстонском бизнес-форуме и церемонии вручения Ливонской премии.
Также президент Латвии встретится с жителями острова Рухну и представителями латышской общины. В программе визита предусмотрено посещение эстонского центра обучения управлению дронами HK Unicorn Squad.
Кратко об острове Рухну
- Рухну — принадлежащий Эстонии остров в Рижском заливе, входящий в состав уезда Сааремаа.
- Остров расположен ближе к Латвии, чем к материковой части Эстонии.
- До Второй мировой войны большинство жителей острова составляли шведоязычные жители. В 1944 году, с приближением советской оккупации, большинство из них бежало в Швецию.
- После восстановления независимости Эстонии недвижимость была возвращена довоенным владельцам или их наследникам, многие из которых живут в Швеции.
- На острове находятся несколько значимых историко-культурных памятников, в том числе деревянная церковь, построенная в 1644 году и считающаяся одним из старейших сохранившихся деревянных зданий Эстонии, а также маяк 1877 года, конструкцию которого связывают с именем Гюстава Эйфеля.
- Летом до острова можно добраться на пароме, а в определенные периоды года — небольшим самолетом из Пярну и Курессааре.