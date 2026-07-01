Трамп празднует "большую победу" над трансгендерными спортсменами

В настоящее время аналогичные ограничения действуют уже в 27 американских штатах. Еще в 23 штатах подобных запретов нет, а некоторые из них, наоборот, придерживаются инклюзивной политики и разрешают трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях в соответствии с их гендерной идентичностью.