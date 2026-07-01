Трамп празднует "большую победу" над трансгендерными спортсменами
Верховный суд США принял одно из самых обсуждаемых решений последних лет, разрешив штатам самостоятельно запрещать трансгендерным спортсменкам участвовать в женских школьных соревнованиях. Дональд Трамп уже назвал этот вердикт "большой победой".
Верховный суд США большинством голосов 6 против 3 постановил, что американские штаты вправе сохранять законы, запрещающие трансгендерным спортсменкам участвовать в женских спортивных командах государственных школ и университетов. Это первое решение высшей судебной инстанции страны, напрямую касающееся участия трансгендерных спортсменов в школьном и студенческом спорте.
Суд рассмотрел два иска, поданные трансгендерными спортсменками Бекки Пеппер-Джексон из Западной Вирджинии и Линдси Хекокс из Айдахо. Они оспаривали законы своих штатов, утверждая, что запреты нарушают Закон об образовании, запрещающий дискриминацию по признаку пола в образовательных учреждениях, а также положение Конституции США о равной защите граждан законом.
Большинство судей с этими доводами не согласилось. Автор решения, судья Бретт Кавано, указал, что штаты имеют право формировать женские и мужские спортивные команды на основании биологического пола, если считают, что это необходимо для обеспечения справедливости соревнований и безопасности спортсменок.
При этом Верховный суд не ввел общенациональный запрет. Решение означает лишь то, что штаты вправе самостоятельно принимать такие законы. Те регионы, где участие трансгендерных спортсменов в соревнованиях в соответствии с их гендерной идентичностью разрешено, не обязаны менять действующую политику.
В настоящее время аналогичные ограничения действуют уже в 27 американских штатах. Еще в 23 штатах подобных запретов нет, а некоторые из них, наоборот, придерживаются инклюзивной политики и разрешают трансгендерным спортсменам участвовать в соревнованиях в соответствии с их гендерной идентичностью.
Решение стало очередным вердиктом Верховного суда по вопросам, связанным с правами трансгендерных людей. Ранее суд разрешил администрации президента Дональда Трампа применять запрет на службу трансгендерных военнослужащих в армии, а также поддержал закон штата Теннесси, ограничивающий оказание несовершеннолетним медицинской помощи, связанной с гендерным переходом.
Президент США Дональд Трамп приветствовал решение суда. В своей социальной сети Truth Social он назвал его «большой победой», заявив, что Верховный суд вынес решение «против участия мужчин в женском спорте» и тем самым «снял этот нелепый вопрос с повестки».
Еще в феврале 2025 года Трамп подписал указ «Нет мужчинам в женском спорте», предусматривающий ограничение участия трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях. После этого федеральная администрация неоднократно предупреждала, что штаты, не соблюдающие новые требования, могут лишиться федерального финансирования. Наиболее громкий конфликт возник с властями штата Мэн, однако впоследствии федеральный суд обязал разблокировать удержанные средства.
Правозащитные организации, представлявшие интересы истцов, назвали решение разочаровывающим и болезненным для трансгендерной молодежи. Вместе с тем они подчеркнули, что вердикт носит ограниченный характер и не вводит единые правила для всей страны. Юристы намерены продолжить оспаривание аналогичных законов в судах отдельных штатов.