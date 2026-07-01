Два мальчика на Кипре найдены мертвыми в автомобиле - их оставили там поспать

Эта трагедия стала одной из серии смертельных случаев, связанных с продолжающейся волной экстремальной жары в Европе. Во Франции за последние дни погибли несколько детей, оставленных в автомобилях. Среди них — полуторагодовалый ребенок, которого родители, предположительно, забыли в машине по дороге на работу, трехлетний мальчик, найденный без сознания в автомобиле возле дома, а также двое братьев двух и четырех лет, погибших в машине у дома своей бабушки.