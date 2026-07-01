Два мальчика на Кипре найдены мертвыми в автомобиле - их оставили там поспать
Трагедия на Кипре потрясла Европу: двое маленьких братьев погибли в закрытом автомобиле во время аномальной жары. На фоне рекордных температур число жертв по всему континенту продолжает стремительно расти.
Европу продолжает накрывать аномальная жара, которая уже привела к многочисленным человеческим жертвам. Очередная трагедия произошла на Кипре, где в закрытом автомобиле были обнаружены мертвыми двое мальчиков восьми и десяти лет.
По данным британских СМИ, семья приехала из Болгарии. Детей нашли в воскресенье в автомобиле, припаркованном на территории британской военной базы Декелия. Прибывшие на место полицейские и медики лишь констатировали смерть мальчиков. Отец детей и их мачеха были арестованы по подозрению в преступной халатности. Следствие рассматривает версию, что дети уснули в машине и погибли от перегрева. Окончательную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза. Сообщается также, что на телах погибших обнаружены следы ожогов.
Эта трагедия стала одной из серии смертельных случаев, связанных с продолжающейся волной экстремальной жары в Европе. Во Франции за последние дни погибли несколько детей, оставленных в автомобилях. Среди них — полуторагодовалый ребенок, которого родители, предположительно, забыли в машине по дороге на работу, трехлетний мальчик, найденный без сознания в автомобиле возле дома, а также двое братьев двух и четырех лет, погибших в машине у дома своей бабушки.
Французские власти сообщили, что только с 24 июня в стране зарегистрировано около тысячи дополнительных смертей по сравнению со средними показателями предыдущих месяцев. Большинство погибших — люди старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. Количество смертей на дому выросло примерно на 40%.
Во Франции и Великобритании медицинские службы фиксируют резкий рост числа экстренных вызовов. По словам представителей французских властей, больницы работают на пределе возможностей, а количество госпитализаций продолжает увеличиваться.
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с 21 июня в Европе зарегистрировано более 1300 смертей, связанных с экстремально высокой температурой. По словам главы организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, около 150 миллионов человек сейчас живут в условиях опасной жары, которая приводит к закрытию школ, перебоям в работе энергосистем и многочисленным смертям.
Ученые отмечают, что столь мощная волна жары еще полвека назад была бы практически невозможна. По их мнению, вызванные деятельностью человека климатические изменения делают экстремальные температуры более интенсивными и происходящими значительно чаще. В последние недели температурные рекорды были зафиксированы в Великобритании, Франции, Испании и Швейцарии, а Нидерланды впервые в своей истории объявили красный уровень опасности из-за жары.