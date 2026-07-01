Шоу Kings of Air в Гризинькалнсе (30.06.2026)
ФОТО: смотрите, как вчера прошло грандиозное шоу Kings of Air в Гризинькалнсе
Во вторник вечером, 30 июня, в рижском Гризинькалнсе прошли ежегодные соревнования по слэм-данку Kings of Air. Мероприятие по традиции собрало профессионалов мирового уровня в области уличного баскетбола и атлетов, которые боролись за титул лучшего мастера данков.
Соревнования, организованные Ghetto Games, за годы своего существования стали одним из самых известных и посещаемых событий уличного спорта в Латвии.
Победу одержал поляк Петр Грабовский. В финале Грабовский встретился с британским спортсменом Джоэлом Генри и оказался сильнее благодаря более высоким оценкам судей и зрителей.
В свою очередь, ведущий латвийский мастер данков Кристап Даргайс во вторник в Гризинькалнсе завершил выступление в своих последних в карьере соревнованиях Kings of Air, уступив в полуфинале. Даргайс впервые выиграл Kings of Air в 2018 году, разделив чемпионский титул с французским спортсменом Ги Дюпюи.
В турнире также выступили норвежец Бартош Швед, британец Джеремайя Скайуокер, американец Крис Стейплс, украинец Дмитрий Кривенко, итальянец Маттиа Менегини, Андрис Густс и победитель прошлого года Эдуард Авотиньш.