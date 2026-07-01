ФОТО: смотрите, как вчера прошло грандиозное шоу Kings of Air в Гризинькалнсе

В свою очередь, ведущий латвийский мастер данков Кристап Даргайс во вторник в Гризинькалнсе завершил выступление в своих последних в карьере соревнованиях Kings of Air, уступив в полуфинале. Даргайс впервые выиграл Kings of Air в 2018 году, разделив чемпионский титул с французским спортсменом Ги Дюпюи.