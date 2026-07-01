Минобороны Латвии засекретило типы новых систем ПВО на восточной границе
После серии инцидентов с беспилотниками восточная граница Латвии снова оказалась в центре внимания. В Минобороны говорят о новых оборонных решениях, но самое важное пока оставляют за закрытыми дверями — и объясняют это интересами безопасности страны.
О размещении дополнительных систем 25 июня сообщил журналистам министр обороны Райвис Мелнис после заседания Военного совета. Одновременно он выразил благодарность Украине.
«Мы нашли решение и в ближайшее время разместим дополнительные системы. Нужны не только дроны и радары, но и интеграция этих систем, а также обучение солдат. Здесь, конечно, нужно поблагодарить союзников из Украины», — тогда подчеркнул Мелнис.
Сегодня в Министерстве обороны агентству LETA подтвердили, что для укрепления восточной границы будут использованы самые эффективные и соответствующие ситуации оборонные решения. В то же время из-за оперативной безопасности подробная информация о конкретных видах систем и их технических параметрах не разглашается.
В министерстве подчеркнули, что в интересах общества и обороны государства важно не раскрывать детальную информацию, которую можно использовать для анализа оборонных возможностей Латвии.
Уже сообщалось, что создание инфраструктуры противомобильности является частью проекта Балтийской линии обороны, о котором страны Балтии и Польша договорились 19 января 2024 года.
С марта 2024 года Национальные вооруженные силы проводят военное укрепление восточной границы Латвии. Цель создания оборонительных сооружений — сдержать, остановить и при необходимости ликвидировать агрессора.
В прошлом году на военное укрепление восточной границы Латвии было выделено 45 миллионов евро. В этом году на укрепление восточной границы предусмотрены 55 миллионов евро.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Латвии упали семь беспилотных летательных аппаратов, еще один дрон был нейтрализован истребителями НАТО.
Что касается происхождения дронов, Национальные вооруженные силы ранее указывали, что нет оснований автоматически считать, будто все беспилотники, фигурировавшие в инцидентах, были украинскими.