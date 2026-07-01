Минобороны Латвии засекретило типы новых систем ПВО на восточной границе

«Мы нашли решение и в ближайшее время разместим дополнительные системы. Нужны не только дроны и радары, но и интеграция этих систем, а также обучение солдат. Здесь, конечно, нужно поблагодарить союзников из Украины», — тогда подчеркнул Мелнис.