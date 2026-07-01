Минобороны Латвии засекретило типы новых систем ПВО на восточной границе
Фото: Flickr.com / Latvijas armija
После инцидентов с дронами Латвия готовит новые меры на восточной границе.
В Латвии

Минобороны Латвии засекретило типы новых систем ПВО на восточной границе

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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После серии инцидентов с беспилотниками восточная граница Латвии снова оказалась в центре внимания. В Минобороны говорят о новых оборонных решениях, но самое важное пока оставляют за закрытыми дверями — и объясняют это интересами безопасности страны.

О размещении дополнительных систем 25 июня сообщил журналистам министр обороны Райвис Мелнис после заседания Военного совета. Одновременно он выразил благодарность Украине.

«Мы нашли решение и в ближайшее время разместим дополнительные системы. Нужны не только дроны и радары, но и интеграция этих систем, а также обучение солдат. Здесь, конечно, нужно поблагодарить союзников из Украины», — тогда подчеркнул Мелнис.

Сегодня в Министерстве обороны агентству LETA подтвердили, что для укрепления восточной границы будут использованы самые эффективные и соответствующие ситуации оборонные решения. В то же время из-за оперативной безопасности подробная информация о конкретных видах систем и их технических параметрах не разглашается.

В министерстве подчеркнули, что в интересах общества и обороны государства важно не раскрывать детальную информацию, которую можно использовать для анализа оборонных возможностей Латвии.

Уже сообщалось, что создание инфраструктуры противомобильности является частью проекта Балтийской линии обороны, о котором страны Балтии и Польша договорились 19 января 2024 года.

С марта 2024 года Национальные вооруженные силы проводят военное укрепление восточной границы Латвии. Цель создания оборонительных сооружений — сдержать, остановить и при необходимости ликвидировать агрессора.

В прошлом году на военное укрепление восточной границы Латвии было выделено 45 миллионов евро. В этом году на укрепление восточной границы предусмотрены 55 миллионов евро.

Что касается происхождения дронов, Национальные вооруженные силы ранее указывали, что нет оснований автоматически считать, будто все беспилотники, фигурировавшие в инцидентах, были украинскими.

Темы

ПольшаМинистерство обороныРайвис МелнисНАТОНациональные вооруженные силыДроны в Латвии

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