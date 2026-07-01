Кулбергс: Эстония живет в мире иллюзий по поводу сроков строительства Rail Baltica

По мнению главы латвийского правительства, странам Балтии следует пересмотреть отдельные параметры проекта и искать способы снижения его стоимости. Он рассказал, что рассматривает дополнительные решения, которые не были предусмотрены первоначальной концепцией Rail Baltica. В частности, одной из возможных мер Кулберг назвал снижение проектной скорости движения поездов, что, по его мнению, может позволить существенно сократить расходы на реализацию проекта.