Кулбергс: Эстония живет в мире иллюзий по поводу сроков строительства Rail Baltica
Премьер-министр Латвии поставил под сомнение сроки одного из крупнейших инфраструктурных проектов Балтии, заявив, что достроить Rail Baltica к 2030 году невозможно, а ради экономии, возможно, придется даже отказаться от первоначальных скоростных параметров.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что завершение строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica одновременно во всех трех странах Балтии к 2030 году является невозможным с математической точки зрения. Об этом он сказал в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3.
По словам главы правительства, во время заседания Европейского совета в Брюсселе он встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой обсудил дальнейшее развитие проекта Rail Baltica. Кулберг сообщил, что достигнута договоренность о визите в страны Балтии еврокомиссара по устойчивому транспорту и туризму Апостолоса Дзидзикостаса. В ходе поездки планируется обсудить, каким образом лидеры Латвии, Литвы и Эстонии намерены представить дальнейшее видение реализации проекта.
Премьер подчеркнул, что готов взять на себя роль лидера в координации проекта на уровне стран Балтии. По его мнению, для успешного продолжения строительства необходима гораздо более тесная политическая координация между Латвией, Литвой и Эстонией.
Говоря о позиции Эстонии, Кулбергс отметил, что эстонские политики «живут немного в мире иллюзий». По его словам, оценки сроков строительства основываются не на мнении технических специалистов, а на неполной информации, предоставленной политикам.
«Могу сразу сказать три вещи. Просто математически невозможно, чтобы все три страны завершили Rail Baltica к 2030 году», — заявил премьер.
Он также раскритиковал нынешние дискуссии вокруг проекта, отметив, что слишком большое внимание уделяется соревнованию за соблюдение сроков вместо реалистичной оценки возможностей строительства.
«Не нужно соревноваться, потому что это глупое соревнование, которое приводит лишь к удорожанию проекта. Ни у одной из стран нет достаточных мощностей», — подчеркнул Кулберг.
По мнению главы латвийского правительства, странам Балтии следует пересмотреть отдельные параметры проекта и искать способы снижения его стоимости. Он рассказал, что рассматривает дополнительные решения, которые не были предусмотрены первоначальной концепцией Rail Baltica. В частности, одной из возможных мер Кулберг назвал снижение проектной скорости движения поездов, что, по его мнению, может позволить существенно сократить расходы на реализацию проекта.