Истребители над Ригой вызвали тревогу: Минобороны обещает больше так не делать

Отвечая на вопрос, почему жителей Риги заранее не предупредили о запланированных пролетах, министр в эфире Latvijas Radio пояснил, что они были связаны с частным публичным мероприятием, и информировать общество должен был его организатор. По его словам, это было сделано — Рижская дума была проинформирована.