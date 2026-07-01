Истребители над Ригой вызвали тревогу: Минобороны обещает больше так не делать
Громкие полеты над Ригой в пятницу стали неожиданностью для многих жителей — и вызвали больше вопросов, чем ответов. Теперь в Минобороны признают: в этой ситуации обществу действительно стоило объяснить происходящее иначе.
Министр обороны Райвис Мелнис признал ошибки в информировании общества о тренировочных полетах авиашоу, которые прошли в Риге в минувшую пятницу.
Отвечая на вопрос, почему жителей Риги заранее не предупредили о запланированных пролетах, министр в эфире Latvijas Radio пояснил, что они были связаны с частным публичным мероприятием, и информировать общество должен был его организатор. По его словам, это было сделано — Рижская дума была проинформирована.
Однако, учитывая масштаб мероприятия и участие военной авиации, Министерству обороны и Национальным вооруженным силам в дальнейшем придется уделять этому больше внимания и, «учась на ошибках», дополнительно информировать общество, признал министр.
Мелнис пояснил, что о мероприятиях, которые организует само министерство, общество информируют заблаговременно.
Он признал, что в данном случае больше полагались на организатора мероприятия, но в будущем придется гораздо активнее сопровождать такие события информационными кампаниями.
Otkrito.lv сообщал, что в пятницу в социальных сетях распространились сообщения и тревога жителей из-за пролетов над Ригой.
В Национальных вооруженных силах подтвердили, что над Ригой проходили тренировочные полеты участников авиашоу, запланированного на выходные. В том числе их выполняли истребители Gripen Военно-воздушных сил Венгрии.
Позже информацию о происходящем распространила и Рижская дума, указав, до какого времени продолжатся тренировочные полеты. Самоуправление также пояснило, что полеты были согласованы с Агентством гражданской авиации и госпредприятием Latvijas gaisa satiksme.