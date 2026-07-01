airBaltic ждут тяжелые решения: Латвия хочет спасти компанию, но прежний размах может оказаться неподъемным
Будущее airBaltic снова оказалось под вопросом: министр финансов Марис Кучинскис заявил, что Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию, но прежний масштаб ее работы государство, вероятно, уже не сможет «потянуть».
«Решение о дальнейшей работе airBaltic зависит не от правительства, а от самой airBaltic. До этого момента мы в некотором смысле находимся в роли заложников — ждем, что нам принесут. Плохая новость в том, что мы не можем просто вложить деньги, потому что это будет считаться государственной поддержкой, а за государственной поддержкой в авиационной отрасли очень внимательно следят», — сказал Марис Кучинскис.
Министр финансов пояснил, что банкротство airBaltic не было бы выгодно Латвии, однако страна не сможет продолжать предоставлять компании прямые дотации. Поэтому, по мнению Кучинскиса, необходимо дождаться бизнес-плана, который пообещал новый руководитель компании.
«Нужно смотреть, есть ли в новом плане отказ от того, что Латвия не может потянуть, например от слишком большого числа самолетов, которое является несоразмерным», — заявил Кучинскис.
Также Кучинскис выразил сожаление, что у авиакомпании нет ни одного партнера. По его словам, Lufthansa в свое время была привлечена, но неизвестно, насколько она готова участвовать дальше. По мнению Кучинскиса, для Латвии было бы важно сохранить airBaltic, однако государству необязательно владеть 98% компании. «Нам нужно авиасообщение в Ригу и из Риги», — подчеркнул Кучинскис.
На вопрос, считает ли он, что airBaltic должна сократить масштабы деятельности, Кучинскис ответил: да, возможно, компании придется сжаться.
«Почему планировался такой огромный объем, я не знаю. Возможно, тогда была другая ситуация. В 2018 году аэропорт, возможно, был полон транзитных пассажиров из Украины и России, которые летели через Ригу. Возможно, планы и были основаны на этом, но в один день все это закончилось», — сказал Кучинскис.
По его мнению, хорошая новость заключается в том, что доля airBaltic на рынке в Риге уже не такая огромная, как раньше. Сейчас она составляет около 50%, тогда как ранее была больше. По оценке Кучинскиса, Рига достаточно привлекательна и для других компаний. «Поэтому плана, что только airBaltic будет обеспечивать авиасообщение, больше нет. Нужно дождаться бизнес-плана и смотреть, какие будут решения. В авиации многое зависит от рынка, рейсов и финансового состояния компании», — сказал Кучинскис.