airBaltic ждут тяжелые решения: Латвия хочет спасти компанию, но прежний размах может оказаться неподъемным

По его мнению, хорошая новость заключается в том, что доля airBaltic на рынке в Риге уже не такая огромная, как раньше. Сейчас она составляет около 50%, тогда как ранее была больше. По оценке Кучинскиса, Рига достаточно привлекательна и для других компаний. «Поэтому плана, что только airBaltic будет обеспечивать авиасообщение, больше нет. Нужно дождаться бизнес-плана и смотреть, какие будут решения. В авиации многое зависит от рынка, рейсов и финансового состояния компании», — сказал Кучинскис.