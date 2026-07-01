Первый день июля будет облачным, местами с дождем и грозой
Первый день июля в Латвии будет преимущественно облачным, однако в первой половине дня на востоке страны еще будет светить солнце, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Во второй половине дня Латвии с юго-запада достигнет зона осадков - во многих местах пройдут кратковременные дожди, а местами возможно образование грозовых облаков, которые могут принести сильные ливни. Ветер продолжит дуть слабо, но временами во время грозы он может становиться порывистым.
В восточных районах страны ожидается жара, воздух прогреется до +27…+29 градусов, в центральных районах до +24...+26 градусов, в свою очередь в Курземе и на побережье будет прохладнее - там +19…+24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке страны будет высоким.
В столице небо затянется облаками, и со второй половины дня временами ожидается дождь, также существует вероятность грозы и сильных ливней. Сохранится слабый ветер, и температура воздуха поднимется до +22…+24 градусов.