Первый день июля будет облачным, местами с дождем и грозой

В восточных районах страны ожидается жара, воздух прогреется до +27…+29 градусов, в центральных районах до +24...+26 градусов, в свою очередь в Курземе и на побережье будет прохладнее - там +19…+24 градуса. Индекс ультрафиолетового излучения на востоке страны будет высоким.