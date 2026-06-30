Пока хозяева спали, он залезал в дома: в Риге ищут ночного вора
Под покровом ночи в рижском районе на улице Букайшу в четыре дома проник вор. Пока неизвестно, действовал ли он один или в группе, однако, судя по всему, преступник хорошо подготовился: он собрал добычу и бесследно исчез. Теперь пострадавшие семьи ищут очевидцев, которые могли бы помочь установить, в каком направлении скрылся злоумышленник, и вернуть похищенное.
Около четырех часов утра Гайду разбудил шум. Направляясь в туалет, она заметила, что по двору в растерянности ходит ее брат, который живет во второй половине дома, и что-то ищет. К своему удивлению женщина узнала, что ночью его обокрали. «Я спросила: что случилось? Он ответил: меня обокрали. Я говорю: как обокрали? Он сказал, что у него украли джинсы, а в них был кошелек с деньгами. Я посмотрела — вроде бы у меня ничего не пропало. Потом мы подошли к калитке и увидели там банку меда. У меня на стиральной машине стояло ведерко с медом, а теперь оно оказалось у ворот. У брата была сумка-рюкзак, рыночная сумка — все вещи были высыпаны прямо перед дверью», — рассказывает Гайда.
Женщина вызвала полицию, а затем вместе с братом продолжила собирать разбросанные по двору вещи. В разных местах они находили все новые предметы и одновременно пытались понять, как вор проник в дом, сообщает «Degpunktā».
«Постепенно мы начали понимать, что произошло. Брат обошел территорию и за сараем нашел свои джинсы и рубашку. В кармане рубашки осталась карта рижанина, а вот кошелек исчез. И тут я поняла, что нет и моих ключей», — говорит она.
По словам женщины, преступник воспользовался столом, чтобы через приоткрытое окно достать ключи. В ее часть дома он не заходил, зато обследовал половину брата, забрал ценности, а ненужные вещи выбрасывал по дороге, переходя затем к соседям.
В соседнем дворе злоумышленник нашел угловую шлифовальную машину, но она его не заинтересовала, и он отправился к следующему дому. Там ему повезло больше: хозяев не было, а в доме оставалось много ценных вещей. Владельцы вернулись только около часа дня. «Когда мы вошли в дом, сначала показалось, что ничего не тронуто. Но потом я увидела, что мой рабочий стол перевернут. Дети начали проверять свои вещи и обнаружили пропажу ноутбука, наушников, планшета, двух камер, а также ожерелья, которое дочери совсем недавно подарили на выпускной. Коробочка лежала пустая. Потом выяснилось, что из ящика стола исчезли и деньги», — рассказывает Ева.
Как и соседи, семья обратилась в полицию и просит откликнуться очевидцев, которые ранним утром 21 июня могли видеть человека с черным рюкзаком с белой надписью в районе улицы Бишумуйжас возле Южного моста. Именно в этот рюкзак преступник складывал похищенное.
В полиции напоминают, что летом злоумышленникам значительно легче проникнуть в дома из-за привычек самих жителей. Правоохранители советуют не публиковать в социальных сетях информацию о том, что вы уехали из дома, всегда запирать двери даже при коротком отсутствии, проверять, закрыты ли окна и двери, а также не оставлять ценные вещи на видном месте — это касается и автомобилей.
Дополнительную защиту могут обеспечить камеры видеонаблюдения и другие электронные системы безопасности, которые способны отпугнуть преступников.
Если же кража все-таки произошла, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию и по возможности не пользоваться помещением, где произошло проникновение, чтобы сохранить следы и другие доказательства.