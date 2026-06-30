Пока хозяева спали, он залезал в дома: в Риге ищут ночного вора

Около четырех часов утра Гайду разбудил шум. Направляясь в туалет, она заметила, что по двору в растерянности ходит ее брат, который живет во второй половине дома, и что-то ищет. К своему удивлению женщина узнала, что ночью его обокрали. «Я спросила: что случилось? Он ответил: меня обокрали. Я говорю: как обокрали? Он сказал, что у него украли джинсы, а в них был кошелек с деньгами. Я посмотрела — вроде бы у меня ничего не пропало. Потом мы подошли к калитке и увидели там банку меда. У меня на стиральной машине стояло ведерко с медом, а теперь оно оказалось у ворот. У брата была сумка-рюкзак, рыночная сумка — все вещи были высыпаны прямо перед дверью», — рассказывает Гайда.