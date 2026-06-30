Россия закрывает железнодорожный пункт пропуска на границе с Латвией
Правительство России приняло решение временно приостановить движение через несколько железнодорожных пунктов пропуска на государственной границе с Финляндией, Эстонией и Латвией. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, ограничения вступают в силу с 1 июля 2026 года. Через указанные пункты пропуска будет временно приостановлено перемещение лиц, транспортных средств, товаров и грузов.
В распоряжении говорится, что решение касается отдельных участков государственной границы Российской Федерации. Министерству иностранных дел России поручено уведомить о принятом решении Финляндию, Эстонию и Латвию.
Больше всего пунктов пропуска указано на российско-финляндском участке границы. В перечень вошли: Выборг в Ленинградской области, Вяртсиля в Республике Карелия, Люття в Республике Карелия, Санкт-Петербург-Финляндский в Санкт-Петербурге, а также Светогорск в Ленинградской области.
На российско-эстонском участке государственной границы движение временно приостанавливается через железнодорожный пункт пропуска Печоры-Псковские в Псковской области.
На российско-латвийском участке государственной границы ограничения касаются железнодорожного пункта пропуска Пыталово в Псковской области.
В опубликованном распоряжении не названы причины, по которым российское правительство приняло решение о временной приостановке движения через эти железнодорожные пункты пропуска.
Также в документе не уточняется, на какой срок вводятся ограничения. Формулировка распоряжения указывает именно на временный характер меры, однако дата возобновления движения не называется.