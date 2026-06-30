Россия закрывает железнодорожный пункт пропуска на границе с Латвией

Больше всего пунктов пропуска указано на российско-финляндском участке границы. В перечень вошли: Выборг в Ленинградской области, Вяртсиля в Республике Карелия, Люття в Республике Карелия, Санкт-Петербург-Финляндский в Санкт-Петербурге, а также Светогорск в Ленинградской области.