Жара в Латвии: в больницы поступают пациенты с обезвоживанием и инфарктами

В отделениях неотложной помощи крупнейших больниц Латвии сейчас тоже очень жарко. Как рассказал кардиолог Марис Лапшовс, врач-ординатор Клинической университетской больницы им. Страдиня, в его смену в больницу поступил пациент с инфарктом. Он призвал людей уделять повышенное внимание своему здоровью, как только они почувствуют боль или головокружение. Если вы не можете справиться самостоятельно, следует позвонить в Службу неотложной медицинской помощи. "Те, у кого много заболеваний, сильнее всего ощущают [жару]. Сердечная недостаточность, высокое давление, почечная недостаточность, диабет. Им действительно стоит задуматься", - сказал врач.