От снижения НДС на продукты до новых цен на лекарства: что меняется для жителей Латвии с 1 июля
С 1 июля в Латвии вступает в силу ряд изменений, которые затронут как обычных жителей, так и семьи с детьми, пациентов, арендаторов муниципального жилья, перевозчиков, предпринимателей и владельцев домашних животных. Otkrito.lv рассказывает главное, что нужно знать жителям Латвии в июле.
На часть основных продуктов вводится сниженный НДС
С 1 июля к хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам будет применяться сниженная ставка НДС в размере 12%. Торговцы, которые добросовестно отразят снижение НДС в ценах на основные продукты питания, смогут получить и использовать специальную наклейку «Godīgs PVN samazinātājs» — «Добросовестный снижатель НДС».
Наклейка предназначена для торговцев, которые продают товары со сниженной ставкой НДС и обязуются указывать цены ясно, не вводя потребителей в заблуждение. В торговых точках наклейка будет хорошо заметным для покупателей знаком, подтверждающим, что торговец обязался добросовестно отразить снижение НДС в ценах.
«Сниженная ставка НДС на основные продукты питания — это практическое решение, чтобы уменьшить повседневные расходы жителей. В то же время для нас важно, чтобы выгода от снижения налога в полном объеме дошла до покупателей. Поэтому вместе со снижением НДС мы вводим и опознавательный знак "Godīgs PVN samazinātājs", который станет понятным сигналом для потребителей: торговец публично подтвердил свое обязательство добросовестно перенести снижение НДС на конечные цены», — подчеркивает министр экономики Виктор Валайнис.
Чтобы получить файл наклейки, коммерсанту нужно заполнить форму подтверждения на сайте Министерства экономики. После подачи формы файл наклейки можно будет скачать, а также коммерсант получит его на указанный адрес электронной почты. Наклейку можно будет распечатать и разместить в магазине на видном для потребителей месте, а также использовать в информационных материалах.
На сайте Центра защиты прав потребителей создан раздел о сниженной ставке НДС 12% на основные продукты питания. В нем объясняется, на какие группы продуктов распространяется сниженная ставка, какие есть исключения и как снижение НДС может повлиять на конечную цену. Также там указано, куда покупатели могут обращаться в случае вопросов или жалоб. В разделе доступен и калькулятор цен, с помощью которого можно рассчитать возможную цену после снижения ставки НДС. «Сниженная ставка НДС имеет значение только тогда, когда ее выгоду видит и ощущает покупатель. Калькулятор цен помогает сделать эту выгоду понятной — он дает каждому возможность убедиться, как снижение НДС может отразиться на конечной цене товара. Это практическая поддержка для потребителей и одновременно сигнал торговцам: цены должны указываться ясно, корректно и честно. Чем прозрачнее будет этот процесс, тем выше будет доверие покупателей», — подчеркивает директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лиепиня.
Сниженная ставка будет действовать один год — до 30 июня 2027 года.
Недорогие рецептурные лекарства станут чуть доступнее
С 1 июля 2026 года жителям Латвии при покупке рецептурных лекарств стоимостью до 10 евро за упаковку больше не нужно будет платить за услугу фармацевта — ее полностью покроет государство.
Поддержка будет распространяться на некомпенсируемые рецептурные лекарства и препараты с компенсацией 75%, если их цена в аптеке не превышает 10 евро. Также она предусмотрена для беременных и женщин до 70-го дня после родов при покупке определенных компенсируемых лекарств в этой ценовой категории.
В Минздраве поясняют, что это продолжение политики по повышению доступности медикаментов и снижению расходов пациентов. По словам министра здравоохранения Хосама Абу Мери, власти уже ввели реформу цен на рецептурные лекарства, расширили возможности индивидуальной компенсации, увеличили бюджет на компенсируемые препараты и теперь продолжают покрывать дополнительные расходы пациентов.
Плата за услугу фармацевта при покупке рецептурных лекарств составляет 0,75 евро за рецепт. Именно эта сумма с 1 июля будет покрываться государством для лекарств стоимостью до 10 евро.
Решение связано с тем, что в сегменте недорогих рецептурных препаратов такая плата составляет относительно большую часть общей цены. При этом первые результаты реформы показывают, что расходы жителей на лекарства уже снизились: анализ 200 самых часто выписываемых рецептурных препаратов показал, что их средняя цена в аптеках стала ниже на 17% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее заметное снижение зафиксировано у лекарств дороже 10 евро.
С 1 сентября 2025 года государство также покрывает плату за услугу фармацевта для людей с инвалидностью I группы — независимо от цены рецептурного лекарства.
Минздрав напоминает, что с 1 января 2025 года в Латвии действует новая модель наценок на рецептурные лекарства. Она предусматривает фиксированные наценки для оптовиков и аптек, а также правило, по которому цена производителя в Латвии не должна превышать уровень Литвы и Эстонии.
Посылки из стран вне ЕС станут дороже
С 1 июля меняются правила для покупок из стран вне Евросоюза. Отменяется прежнее освобождение от таможенной пошлины для посылок стоимостью до 150 евро. Вместо этого вводится временная упрощенная система: за каждую товарную позицию в посылке будет применяться фиксированная таможенная пошлина 3 евро.
Это касается покупок в интернет-магазинах из третьих стран — например, из Китая, США, Великобритании, Норвегии и других государств вне ЕС. Новое правило относится к физическим лицам, которые не являются плательщиками НДС, и к дистанционным покупкам товаров стоимостью до 150 евро.
Практически это значит: небольшие заказы из зарубежных интернет-магазинов могут стать менее выгодными. Особенно если в одной посылке несколько разных товаров, потому что пошлина будет считаться не просто за всю посылку, а за каждую товарную позицию с отдельной тарифной классификацией.
Например, если человек заказывает несколько недорогих товаров из магазина вне ЕС, итоговая стоимость может вырасти не только из-за НДС и оформления, но и из-за нового фиксированного таможенного платежа.
Меняются условия родительского пособия, если ребенок живет за границей
С 1 июля Государственное агентство социального страхования (VSAA) будет учитывать постоянное место жительства ребенка при определении права на родительское пособие. Если ребенок постоянно не живет в Латвии и его место жительства не находится в стране ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, родительское пособие в Латвии назначаться не будет.
Это изменение важно для семей, которые формально связаны с Латвией, но фактически живут за пределами страны или за пределами ЕС/ЕЭЗ/Швейцарии. VSAA также сможет прекратить уже назначенную выплату, если выяснится, что ребенок постоянно не проживает в Латвии, у него нет латвийского персонального кода или его статус в Регистре физических лиц является пассивным.
При этом для семей, которые живут или работают в разных странах ЕС, по-прежнему могут применяться европейские правила координации социальных систем. То есть каждый случай может зависеть от того, где живет ребенок, где работают родители и какая страна отвечает за выплату семейных пособий.
Людям с инвалидностью будут заранее напоминать об окончании статуса
С июля вводятся автоматические напоминания для людей, у которых заканчивается срок инвалидности. Напоминания будут направляться дважды: за 90 дней и за 45 дней до окончания статуса.
Это важно, потому что многие выплаты, льготы и услуги зависят от действующего статуса инвалидности. Если человек не успеет вовремя подать документы на повторную экспертизу, он может столкнуться с перерывом в получении поддержки.
С 1 июля также будет доступна новая форма заявления для проведения экспертизы прогнозируемой инвалидности, инвалидности или утраты трудоспособности. В ней уточняются требования к контактной информации, электронной почте и официальному электронному адресу.
В Риге вырастут некоторые пособия
С 1 июля в Риге вступят в силу новые обязательные правила о муниципальных пособиях для опекунов и приемных семей. Они обеспечат большую финансовую поддержку семьям, взявшим на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей.
Наиболее значительные изменения коснутся именно опекунов. До сих пор Рижское самоуправление выплачивало пособие за исполнение обязанностей опекуна, однако теперь будет введено также новое пособие на содержание ребенка, находящегося под опекой. Самоуправление будет доплачивать такую сумму, чтобы общий размер государственной и муниципальной поддержки достигал 75% минимальной заработной платы. По расчетам на 2026 год это составит 195 евро в месяц на ребенка до шести лет и 117 евро в месяц на ребенка в возрасте от семи до 17 лет. Это главное нововведение для опекунов, поскольку ранее такого муниципального пособия не существовало.
Существенные изменения касаются и пособия за выполнение обязанностей приемной семьи. Теперь его смогут получать не только приемные семьи, задекларированные в Риге, но все приемные семьи, в которые ребенок помещен по решению Рижского сиротского суда. Таким образом круг получателей расширяется, а ранее существовавшее территориальное ограничение отменяется.
С 1 июля муниципальное пособие за выполнение обязанностей приемной семьи составит 872 евро в месяц (до сих пор оно составляло 215 евро).
Расширяются возможности карты Latvijas Goda ģimene
В июле меняются правила, связанные с удостоверением Latvijas Goda ģimenes apliecība. Семьи смогут пользоваться картой до тех пор, пока младший ребенок не достигнет совершеннолетия или 24 лет, если он получает общее, профессиональное или высшее образование либо до 11 месяцев проходит службу государственной обороны.
Это изменение важно для многодетных семей, где старшие дети уже выросли, но младший ребенок еще продолжает учиться или соответствует другим критериям. Фактически программа должна лучше учитывать реальную ситуацию семьи в период воспитания детей.
Карта дает право на разные скидки у государственных, муниципальных и частных партнеров. Среди наиболее практичных преимуществ — скидки на региональный общественный транспорт для детей, студентов и родителей.
В судах автоматизируют взыскание долгов в предупредительном порядке
С 1 июля в латвийских судах полностью автоматизируется процесс принудительного исполнения обязательств в предупредительном порядке. Речь идет о процедуре, которую используют при взыскании долгов, когда требование можно рассматривать в более упрощенном порядке.
До сих пор процесс был автоматизирован только частично и предполагал значительное участие судьи. По данным Министерства юстиции, в 2025 году в суды поступило более 205 тысяч таких заявлений — в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. Поэтому нагрузка на суды резко выросла.
Для жителей это означает, что некоторые долговые процедуры могут идти быстрее и более формализованно. Поэтому особенно важно не игнорировать официальные уведомления, электронную почту, e-adrese и сообщения из суда: если человек пропустит срок для реакции, последствия могут наступить быстрее.
Меняется порядок скрытия данных о реальных бенефициарах
С 1 июля вводится возможность скрыть информацию о подлинном выгодоприобретателе компании, если раскрытие таких данных создает угрозу. Речь идет не о полном отказе от раскрытия бенефициаров государству, а о возможности ограничить публичную доступность информации в случаях риска.
Это изменение касается прежде всего предпринимателей, владельцев компаний и лиц, чьи данные указаны в регистрах как данные подлинных выгодоприобретателей. На практике мера может быть важна в ситуациях, когда публичность данных может привести к угрозам безопасности, давлению или другим рискам.
В Законе о дорожном движении появляются новые нормы
Автотранспортная дирекция напоминает, что с 1 июля этого года вступает в силу Регламент Европейского парламента и Совета Европейского союза 2020/1054, согласно которому транспортные средства, используемые для международных грузовых перевозок или каботажных перевозок и имеющие максимально допустимую массу более 2,5 тонны вместе с прицепом или полуприцепом, должны быть оборудованы интеллектуальным тахографом второго поколения, а их водители обязаны вести учет рабочего времени и времени отдыха.
Ранее Автотранспортная дирекция уже призывала международных грузоперевозчиков участвовать в вебинарах, организованных Европейским органом по вопросам труда (ELA), чтобы лучше ознакомиться с порядком внедрения новых требований (оснащение транспортных средств интеллектуальным тахографом второй версии и учет рабочего времени водителей) и быть готовыми к их выполнению.
Параллельно Автотранспортная дирекция организовала несколько дискуссий с представителями Государственной полиции, аккредитованных мастерских, имеющих право устанавливать тахографы на транспортные средства, а также официальными представителями производителей тахографов в Латвии. В ходе встреч обсуждалась текущая ситуация на рынке тахографов, их доступность сегодня и в ближайшем будущем, выявленные проблемы и другие актуальные вопросы.
Расширяется единый билет для поездок на поезде и в транспорте Риги
Планируется расширить действие единого билета с нынешней зоны A на все пять железнодорожных зон Vivi — A, B, C, D и E. Это означает, что преимуществами единого билета в дальнейшем сможет пользоваться значительно более широкий круг пассажиров, что сделает пересадку между поездом и общественным транспортом Риги более удобной.
Поправки к пилотному проекту «Единый билет в общественном транспорте AS Pasažieru vilciens и RP SIA Rīgas satiksme» помогут выполнить задачу, предусмотренную планом развития Риги, — способствовать сотрудничеству между Ригой и пригородом в сфере мобильности, в том числе развивать единую систему билетов на общественный транспорт.
Единый билет также позволяет жителям существенно снизить общие расходы на поездку, если они пользуются и поездом, и общественным транспортом Риги. Например, поездка в зоне A позволит сэкономить 1 евро.
Единый билет объединяет одну поездку на поезде Vivi по выбранному маршруту и один 90-минутный билет для поездки на автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme.
Цена единого билета в зоне A останется прежней — 2 евро.
После расширения действия билета на остальные зоны его цена составит:
- зона AB — 2,80 евро;
- зона AC — 3,30 евро;
- зона AD — 3,80 евро;
- зона AE — 4,30 евро.
На отдельных рейсах дизельных поездов, в зависимости от маршрута и типа поезда, будет применяться дополнительная доплата согласно тарифу, установленному Vivi.
Изменения планируется ввести с 24 июля.
Единый билет можно будет приобрести только в цифровом виде — на сайте Vivi и в мобильном приложении Vivi Latvija. Билет не будет доступен в железнодорожных кассах или у кондукторов.
В Риге меняется порядок расчета аренды муниципального жилья
С 1 июля в Риге вступают в силу новые правила о плате за аренду муниципальных жилых помещений. Они вводят новую систему расчета арендной платы за жилье, принадлежащее самоуправлению.
Рига объясняет это необходимостью ввести более единый и справедливый порядок, который позволит содержать муниципальный жилой фонд и одновременно сохранить поддержку для социально уязвимых арендаторов.
Для жителей муниципальных квартир это одно из самых практических июльских изменений. Тем, кто арендует жилье у самоуправления, стоит внимательно читать уведомления от муниципальных служб и проверять, как именно новые правила отразятся на конкретном договоре и плате.
Уточняются правила для бессрочных договоров аренды муниципального жилья
Еще одно изменение касается тех, кто пользуется муниципальной квартирой по договору аренды, который не был заключен на определенный срок. Если на 1 июля 2026 года арендатор живет в такой квартире, самоуправление должно направить ему уведомление о дальнейшем сроке договора аренды с учетом местных обязательных правил.
Иными словами, старые бессрочные отношения с муниципальным жильем постепенно приводят к более определенному правовому режиму. Для арендаторов это означает, что нужно внимательно следить за письмами и уведомлениями от самоуправления.
Меняются правила в сфере защиты животных
Согласно поправкам к Закону о защите животных, с 1 июля 2026 года, жалобы о возможных нарушениях требований благополучия домашних животных будут проверять сотрудники муниципальной полиции. Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) будет привлекаться только в случаях, когда возникнут обоснованные подозрения в жестоком обращении с животными.
Это означает, что жителям о возможных нарушениях благополучия домашних животных нужно будет сообщать в муниципальную полицию своего самоуправления, а не в PVD, как это было до сих пор.
PVD и после 1 июля продолжит контролировать благополучие домашних животных на объектах ветеринарного надзора — например, в приютах и гостиницах для животных, специализированных торговых местах и других зарегистрированных в PVD объектах. Также служба будет обеспечивать оценку административных нарушений и принимать решения в случаях жестокого обращения с животными и причинения физического вреда другим животным.