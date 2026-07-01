От снижения НДС на продукты до новых цен на лекарства: что меняется для жителей Латвии с 1 июля

На сайте Центра защиты прав потребителей создан раздел о сниженной ставке НДС 12% на основные продукты питания. В нем объясняется, на какие группы продуктов распространяется сниженная ставка, какие есть исключения и как снижение НДС может повлиять на конечную цену. Также там указано, куда покупатели могут обращаться в случае вопросов или жалоб. В разделе доступен и калькулятор цен, с помощью которого можно рассчитать возможную цену после снижения ставки НДС. «Сниженная ставка НДС имеет значение только тогда, когда ее выгоду видит и ощущает покупатель. Калькулятор цен помогает сделать эту выгоду понятной — он дает каждому возможность убедиться, как снижение НДС может отразиться на конечной цене товара. Это практическая поддержка для потребителей и одновременно сигнал торговцам: цены должны указываться ясно, корректно и честно. Чем прозрачнее будет этот процесс, тем выше будет доверие покупателей», — подчеркивает директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лиепиня.