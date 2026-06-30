18-летнюю девушку нашли мертвой в популярном месте для купания в Екабпилсе

«Прошло примерно полчаса или, может быть, час, когда рабочие, находившиеся дальше за пляжем, первыми заметили что-то в воде. Затем и я увидел, что на поверхности появилось что-то там, где ничего не должно было быть. Это было сразу за детскими буйками. Глубина в том месте составляла около полутора метров, где она всплыла», — рассказал он.