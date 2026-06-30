18-летнюю девушку нашли мертвой в популярном месте для купания в Екабпилсе
18-летняя девушка ушла купаться на популярный пляж в Екабпилсе и не вернулась домой. На следующий день ее тело нашли в воде, а спасатели вновь напомнили о смертельной опасности.
По словам смотрителя водохранилища Артиса Боканса, тело девушки обнаружили за линией детских буйков.
«Прошло примерно полчаса или, может быть, час, когда рабочие, находившиеся дальше за пляжем, первыми заметили что-то в воде. Затем и я увидел, что на поверхности появилось что-то там, где ничего не должно было быть. Это было сразу за детскими буйками. Глубина в том месте составляла около полутора метров, где она всплыла», — рассказал он.
На главном пляже водохранилища Раджу ежедневно с 10:00 до 21:00 дежурят спасатели. Пока неизвестно, произошла ли трагедия во время их дежурства.
Спасатель Томс, который работал на пляже в понедельник, рассказал, что никаких признаков того, что кто-то тонет, замечено не было.
«Не было никаких признаков, что здесь кто-то тонул или происходило что-то подобное», — отметил он, добавив, что из-за жаркой погоды отдыхающих было очень много, поэтому уследить за каждым было невозможно.
Пляж с Голубым флагом на водохранилище Раджу считается самым популярным местом для купания в Екабпилсе. Даже во вторник днем здесь отдыхало большое количество людей.
По данным спасательных служб, это первый случай гибели человека на воде в Екабпилсском крае в этом году. Всего же в Латвии с начала года на водоемах погибли уже 38 человек, причем 18 тел были обнаружены уже после начала купального сезона, стартовавшего 15 мая.
На фоне очередной трагедии Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) заявила, что считает целесообразным рассмотреть возможность закупки подводных дронов для поиска утонувших людей. В ведомстве отметили, что подобные технологии уже применяются в Украине как при поиске погибших на воде, так и при выполнении других спасательных операций. По мнению VUGD, использование подводных дронов позволило бы значительно ускорить обследование акваторий и эффективнее распределять силы спасателей, сосредоточив их на подъеме погибших после определения точного местонахождения.
В связи с продолжающейся жаркой погодой VUGD вновь призвала жителей соблюдать осторожность на воде. В службе напоминают, что попытки переплыть водоем, купание в состоянии алкогольного опьянения, в незнакомых местах или в одиночку могут привести к тяжелым травмам или гибели.
Спасатели рекомендуют выбирать только безопасные места для купания, не переоценивать свои силы и никогда не оставлять детей без присмотра у воды.