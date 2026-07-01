К посольству России теперь не подойти без документов.
В Латвии
Сегодня 04:15
Для входа в посольство России в Риге теперь требуют показать документы
С сегодняшнего дня попасть в посольство России в Риге без паспорта не получится — государственная полиция начнет проверять документы у всех посетителей.
Государственная полиция с 1 июля будет проверять документы у всех посетителей посольства России в Риге, сообщила министр иностранных дел Байба Браже.
Она пояснила, что это ответный шаг на действия России в отношении посольств других стран в Москве, где российские службы безопасности проводят проверку документов посетителей.
Браже сообщила, что посольство России об этом проинформировано.