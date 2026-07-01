Для входа в посольство России в Риге теперь требуют показать документы
Фото: LETA
К посольству России теперь не подойти без документов.
В Латвии

Для входа в посольство России в Риге теперь требуют показать документы

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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С сегодняшнего дня попасть в посольство России в Риге без паспорта не получится — государственная полиция начнет проверять документы у всех посетителей.

Государственная полиция с 1 июля будет проверять документы у всех посетителей посольства России в Риге, сообщила министр иностранных дел Байба Браже.

Она пояснила, что это ответный шаг на действия России в отношении посольств других стран в Москве, где российские службы безопасности проводят проверку документов посетителей.

Браже сообщила, что посольство России об этом проинформировано.

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Байба БражеПосольство России в РигеГосударственная полицияСанкции против России

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