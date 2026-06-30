В Риге откроют движение по Земитанскому мосту - что изменится со 2 июля
После нескольких месяцев ограничений движение по мосту Йорга Земитана в Риге станет значительно свободнее: с 2 июля для автомобилей откроют все полосы, однако пешеходам и велосипедистам придется еще подождать.
Со среды, 2 июля, на мосту Йорга Земитана в Риге для движения транспорта откроют все полосы. После открытия на мосту в каждом направлении будут доступны две полосы для движения автомобилей и одна выделенная полоса для общественного транспорта. В самоуправлении отмечают, что это позволит существенно улучшить движение на одном из самых загруженных транспортных узлов столицы.
При этом, несмотря на полное восстановление автомобильного движения, пешеходы и велосипедисты пока не смогут пользоваться мостом.
Как пояснили в Рижской думе, на объекте продолжаются работы по устройству тротуаров и велодорожек, установке новых перил и стеклянных защитных экранов, а также строительству соединений моста с лестницами, лифтами и эскалаторами транспортного узла «Земитаны».
В настоящее время реконструкция моста находится на завершающем этапе.
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Работы по реконструкции моста Земитана начались в ноябре 2024 года. Общая стоимость проекта составит до 24,2 млн евро. Из этой суммы 3,6 млн евро обеспечит софинансирование Рижского самоуправления, а еще 20,5 млн евро город привлечет в виде займа. Полностью завершить реконструкцию моста планируется к осени 2026 года. После окончания работ значительно улучшится доступность объекта для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями передвижения.