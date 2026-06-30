В Риге откроют движение по Земитанскому мосту - что изменится со 2 июля

Со среды, 2 июля, на мосту Йорга Земитана в Риге для движения транспорта откроют все полосы. После открытия на мосту в каждом направлении будут доступны две полосы для движения автомобилей и одна выделенная полоса для общественного транспорта. В самоуправлении отмечают, что это позволит существенно улучшить движение на одном из самых загруженных транспортных узлов столицы.