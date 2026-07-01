Латвийцы заняли второе место среди жителей Запада, желающих разделить "общие ценности" с РФ

Количество заявителей не ограничено, при этом от них не требуется сдавать стандартные экзамены по русскому языку, истории и законодательству России. Вместо этого заявители должны письменно подтвердить, что разделяют традиционные духовно-нравственные ценности России и отвергают то, что российские власти называют «деструктивной неолиберальной идеологией» своих стран.