Сильное задымление в Риге: на Улманя гатве горит складское здание. ВИДЕО

Если ощущается запах дыма, спасатели рекомендуют закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и рекуперации воздуха, а также по возможности избегать поездок на автомобиле в этот район. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших пока не поступала. Спасательные работы продолжаются.