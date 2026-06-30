Масштабный пожар в Риге: на Улманя гатве горит складское здание. ВИДЕО
Фото: Скриншот видео
Жителей части Риги предупредили о сильном дыме из-за пожара.
Аварии и происшествия
Дополнена:Сегодня 18:12

Масштабный пожар в Риге: на Улманя гатве горит складское здание. ВИДЕО

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В Риге вспыхнул крупный пожар, густой дым от которого распространился сразу на несколько районов города. Спасатели призвали жителей закрыть окна, отключить вентиляцию и по возможности избегать поездок в этот район.

Во вторник в Риге произошел крупный пожар, предположительно в складском здании на улице К. Улманя гатве. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:52. По предварительной информации, пожар возник в складском здании, при этом в воздух поднялся густой дым.

Для ликвидации возгорания привлечены значительные силы. На месте происшествия уже работают и продолжают прибывать более 20 пожарных-спасателей, задействованы восемь пожарных автоцистерн и две автолестницы.

Из-за сильного задымления VUGD обратился к жителям, находящимся в начале улицы К. Улманя гатве и в районе Биекенсала.

Если ощущается запах дыма, спасатели рекомендуют закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и рекуперации воздуха, а также по возможности избегать поездок на автомобиле в этот район. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших пока не поступала. Спасательные работы продолжаются.

Как сообщили представители службы скорой медицинской помощи, на месте происшествия дежурят медики, и в настоящее время нет информации о наличии пострадавших.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс сообщил, что на складе произошел взрыв, люди были эвакуированы.

Темы

Карля Улманя гатвеГосударственная пожарно-спасательная службаЭдвард Ратниекс

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