Масштабный пожар в Риге: на Улманя гатве горит складское здание. ВИДЕО
В Риге вспыхнул крупный пожар, густой дым от которого распространился сразу на несколько районов города. Спасатели призвали жителей закрыть окна, отключить вентиляцию и по возможности избегать поездок в этот район.
Во вторник в Риге произошел крупный пожар, предположительно в складском здании на улице К. Улманя гатве. Об этом сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:52. По предварительной информации, пожар возник в складском здании, при этом в воздух поднялся густой дым.
Для ликвидации возгорания привлечены значительные силы. На месте происшествия уже работают и продолжают прибывать более 20 пожарных-спасателей, задействованы восемь пожарных автоцистерн и две автолестницы.
Из-за сильного задымления VUGD обратился к жителям, находящимся в начале улицы К. Улманя гатве и в районе Биекенсала.
Если ощущается запах дыма, спасатели рекомендуют закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и рекуперации воздуха, а также по возможности избегать поездок на автомобиле в этот район. Информация о причинах пожара и возможных пострадавших пока не поступала. Спасательные работы продолжаются.
Как сообщили представители службы скорой медицинской помощи, на месте происшествия дежурят медики, и в настоящее время нет информации о наличии пострадавших.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс сообщил, что на складе произошел взрыв, люди были эвакуированы.