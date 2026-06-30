ФОТО, ВИДЕО: масштабный пожар в Риге на Улманя гатве - пожарным удалось локализовать огонь
Во вторник вечером пожарным удалось локализовать распространение огня при крупном пожаре на проспекте Карля Улманя в Риге, где горело складское здание площадью 3500 квадратных метров, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Из горящего здания самостоятельно эвакуировались около 200 человек, еще 180 человек были эвакуированы из соседних зданий.
В тушении пожара были задействованы значительные силы и техника VUGD. Общая площадь здания составляет несколько десятков тысяч квадратных метров.
Пожарные продолжают работу на месте происшествия: разбирают и проверяют строительные конструкции и выгоревшие помещения.
Учитывая плотную застройку района, большую площадь возгорания и возможное обрушение конструкций здания, затрудняющее тушение, руководитель спасательных работ объявил высший уровень опасности пожара. В ликвидации возгорания участвовали более 40 пожарных-спасателей, десять автоцистерн, три автолестницы и аварийно-спасательный автомобиль.
VUGD призвала жителей района начала проспекта Карля Улманя и Биекенсалы при появлении запаха дыма закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и рекуперации, а также по возможности избегать поездок на автомобиле в этом районе.
Как сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи, медики дежурят на месте происшествия, однако информации о пострадавших на данный момент нет.
Владельцем индустриальной территории бывшего завода Straume по адресу проспект Карля Улманя, 2 является инвестиционный фонд, созданный инвестиционной компанией Merito Partners. В компании сообщили LETA, что пока не располагают подробной информацией о пожаре и не могут сказать, какие именно арендаторы пострадали.