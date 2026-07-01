Экономист нашел признаки роста реальных доходов латвийцев. Где именно?
В мае 2026 года оборот розничной торговли в Латвии вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как полагает экономист Карлис Пургайлис, в целом показатели розничной торговли свидетельствуют об умеренном, но стабильном восстановлении, главным фактором которого является рост реальных доходов населения.
В мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи продовольственных товаров увеличились на 2,9%, тогда как сегмент непродовольственных товаров без учета топлива вырос более значительно — на 5,5%. В то же время розничные продажи автомобильного топлива сократились на 2,1%.
Наиболее заметный рост в годовом выражении был зафиксирован в электронной коммерции — на 12,3%, а также в сегменте фармацевтических товаров — на 9,1% и строительных материалов — на 9%. Объем интернет-торговли и продаж по почте достиг максимального уровня за последние четыре года. После резкого роста во время пандемии и последующего спада, достигшего минимума летом 2023 года, только в мае нынешнего года этот показатель на 1% превысил уровень мая 2021 года.
"Эти данные свидетельствуют о постепенном восстановлении потребительского спроса в Латвии. Главными факторами стали повышение покупательной способности населения и ослабление инфляционного давления по сравнению с прошлым годом. Жители становятся увереннее в своих расходах, особенно в сегменте непродовольственных товаров, который обычно сильнее зависит от экономического цикла", - указывает Карлис Пургайлис.
"Для Латвии важное значение сохраняют внешние факторы, в частности политика процентных ставок Европейского центрального банка, которая несколько сдерживает спрос на кредитование, а также общая геополитическая неопределенность. Это влияет как на потребительские настроения, так и на решение откладывать крупные покупки", - отмечает также эксперт.