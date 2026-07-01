Экономист нашел признаки роста реальных доходов латвийцев. Где именно?

Наиболее заметный рост в годовом выражении был зафиксирован в электронной коммерции — на 12,3%, а также в сегменте фармацевтических товаров — на 9,1% и строительных материалов — на 9%. Объем интернет-торговли и продаж по почте достиг максимального уровня за последние четыре года. После резкого роста во время пандемии и последующего спада, достигшего минимума летом 2023 года, только в мае нынешнего года этот показатель на 1% превысил уровень мая 2021 года.