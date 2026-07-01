Латвийским студентам будут платить солидные стипендии. Но есть ряд условий

Кроме того, студент обязуется во время учебы или не позднее чем через три месяца после ее окончания заключить трудовой договор с одним или несколькими образовательными учреждениями Валмиерского края и после завершения обучения проработать в них по полученной специальности в течение периода, равного сроку получения стипендии, но не менее трех лет.