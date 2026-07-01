Латвийским студентам будут платить солидные стипендии. Но есть ряд условий
Студенты, обучающиеся по аккредитованным государством программам высшего образования и получающие профессиональную квалификацию, необходимую для работы педагогом, смогут претендовать на стипендии Валмиерского краевого самоуправления.
Цель программы — обеспечить муниципальные образовательные учреждения квалифицированными учителями в долгосрочной перспективе. Размер стипендии для студентов очной программы профессионального бакалавриата составляет 300 евро в месяц, а для студентов заочной программы — 200 евро в месяц.
Самоуправление Валмиерского края будет выплачивать стипендию в течение 10 месяцев в году. Получать ее можно начиная со второго курса и до окончания обучения при условии, что студент соответствует требованиям обязательных правил и договора о выплате стипендии.
Перечень педагогических учебных программ, по которым в 2026 году будут предоставляться стипендии:
1. Профессиональная программа бакалавриата «Учитель» со специализациями:
- учитель английского языка;
- учитель латышского языка и литературы;
- учитель истории и социальных наук;
- учитель музыки;
- учитель физики.
2. Программа «Учитель начального образования».
3. Программа «Специальный педагог».
4. Профессиональная программа бакалавриата «Социальный педагог».
5. Профессиональная программа бакалавриата «Логопедия» либо программа «Учитель специального образования или учитель-логопед».
Для получения стипендии студент должен успешно сдать все предусмотренные проверки, полностью набрать необходимое количество кредитных пунктов за соответствующий семестр и не находиться в академическом отпуске. Средневзвешенная оценка успеваемости не может быть ниже восьми баллов.
Кроме того, студент обязуется во время учебы или не позднее чем через три месяца после ее окончания заключить трудовой договор с одним или несколькими образовательными учреждениями Валмиерского края и после завершения обучения проработать в них по полученной специальности в течение периода, равного сроку получения стипендии, но не менее трех лет.
Подать документы на получение стипендии можно с 21 июля по 10 августа 2026 года. Необходимо представить:
- заявление на имя комиссии по назначению стипендий;
- справку из вуза об обучении с выпиской об успеваемости за предыдущий семестр;
- справку учебного заведения, подтверждающую факт обучения;
- собственноручно подписанное обязательство заключить трудовой договор с муниципальным образовательным учреждением Валмиерского края во время учебы или после ее окончания.
Документы можно подать лично в Валмиерское краевое самоуправление по адресу: улица Лачплеша, 2, Валмиера; отправить по почте по тому же адресу (на имя Управления образования Валмиерского края); либо направить в электронном виде с защищенной электронной подписью на адрес pasts@valmierasnovads.lv или через официальную электронную почту (e-adrese).