Кризис семейных врачей: молодые специалисты не едут в регионы Латвии

К счастью, дело не в том, что в стране совсем не хватает молодых семейных врачей и государство скупится на приеме резидентов в семейную медицину. По специальности "семейный врач" количество мест в ординатуре, финансируемых из государственного бюджета, с учетом заметно стареющего населения было целенаправленно увеличено: с 14 мест в 2007 году до 50 мест в 2022 году и 55 мест в 2024 году. К сожалению, не все из них заполнены, например, из 48 мест, первоначально запланированных на 2025 год, пять остались пустыми. Из-за низкого интереса в ординатуре в 2024 году было заполнено только 37 из 55 мест, но и это немало.