С 1 июля в Риге существенно увеличат пособия для одной категории жителей

Наиболее значительные изменения коснутся именно опекунов. До сих пор Рижское самоуправление выплачивало пособие за исполнение обязанностей опекуна, однако теперь будет введено также новое пособие на содержание ребенка, находящегося под опекой. Самоуправление будет доплачивать такую сумму, чтобы общий размер государственной и муниципальной поддержки достигал 75% минимальной заработной платы. По расчетам на 2026 год это составит 195 евро в месяц на ребенка до шести лет и 117 евро в месяц на ребенка в возрасте от семи до 17 лет. Это главное нововведение для опекунов, поскольку ранее такого муниципального пособия не существовало.