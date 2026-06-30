С 1 июля в Риге существенно увеличат пособия для одной категории жителей
С 1 июля в Риге вступят в силу новые обязательные правила о муниципальных пособиях для опекунов и приемных семей. Они обеспечат большую финансовую поддержку семьям, взявшим на себя заботу о детях, оставшихся без попечения родителей.
Наиболее значительные изменения коснутся именно опекунов. До сих пор Рижское самоуправление выплачивало пособие за исполнение обязанностей опекуна, однако теперь будет введено также новое пособие на содержание ребенка, находящегося под опекой. Самоуправление будет доплачивать такую сумму, чтобы общий размер государственной и муниципальной поддержки достигал 75% минимальной заработной платы. По расчетам на 2026 год это составит 195 евро в месяц на ребенка до шести лет и 117 евро в месяц на ребенка в возрасте от семи до 17 лет. Это главное нововведение для опекунов, поскольку ранее такого муниципального пособия не существовало.
Существенные изменения касаются и пособия за выполнение обязанностей приемной семьи. Теперь его смогут получать не только приемные семьи, задекларированные в Риге, но все приемные семьи, в которые ребенок помещен по решению Рижского сиротского суда. Таким образом круг получателей расширяется, а ранее существовавшее территориальное ограничение отменяется.
С 1 июля муниципальное пособие за выполнение обязанностей приемной семьи составит 872 евро в месяц (до сих пор оно составляло 215 евро).
Как оформить пособие
Подать заявление необходимо всем опекунам, а также тем приемным семьям, которые до сих пор не получали пособие за выполнение обязанностей приемной семьи.
Опекун может обратиться за пособием:
- подав заявление в Рижский сиротский суд при получении решения об установлении опеки;
- подав заявление в Рижскую социальную службу.
В заявлении необходимо указать данные опекуна и ребенка, находящегося под опекой (имя, фамилию, персональный код, адрес декларированного места жительства), а также контактный телефон опекуна, адрес электронной почты (при наличии) и номер банковского счета для перечисления пособия.
Заявление можно подать лично, отправить по почте (с собственноручной подписью), в электронном виде с защищенной электронной подписью или по электронной почте soc@riga.lv.
Информацию о соответствующем территориальном центре Рижской социальной службы можно получить по информационному телефону Риги 1201.
Решение о назначении пособия или об отказе в его предоставлении принимает Рижская социальная служба.
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