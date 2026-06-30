На черный день: в Латвии начнут создавать государственный резерв продуктов питания
Латвия начинает создавать государственный резерв продуктов питания: на эти цели правительство выделило 9 миллионов евро, чтобы обеспечить жителей продовольствием в случае кризиса или угрозы государству.
Правительство Латвии во вторник поддержало подготовленный Министерством земледелия доклад о выделении 9 миллионов евро на создание государственных запасов продовольствия. Как сообщили в Министерстве земледелия, одновременно подготовлены изменения в правила Кабинета министров, регулирующие порядок снабжения населения продовольствием в случае угрозы государству.
Согласно поправкам, создание и поддержание государственных продовольственных резервов планируется поручить государственному предприятию Possessor.
В министерстве отмечают, что выделенное финансирование позволит начать формирование стратегического запаса продуктов, который станет важной частью системы устойчивости и национальной безопасности Латвии на случай различных кризисных ситуаций.
Министерство земледелия и Possessor заключат договор, в котором будут определены условия формирования резервов, объемы закупок, порядок обмена информацией и механизмы контроля. При этом будут учитываться особенности различных видов продовольствия и сроки их хранения.
Кроме того, Possessor разработает подробный план создания и поддержания государственных продовольственных резервов, который должен быть согласован с Министерством земледелия.
Предполагается, что в стратегический запас войдут продукты с длительным сроком хранения и удобной системой оборота. В частности, речь идет о мясных и рыбных консервах, продуктах переработки зерновых культур, включая хлопья и крупы, а также готовых наборах питания.