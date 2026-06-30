Рыбалка с секретом: что нашли полицейские у отдыхающих под Ропажи, из-за чего праздник моментально закончился?

Прибыв на место, полицейские заметили нескольких мужчин. У одного из них в руках находился предмет, похожий на оружие. Увидев сотрудников полиции, мужчина сразу положил его на землю. В ходе разговора выяснилось, что компания собиралась отметить праздники у озера за рыбалкой, а для развлечения взяла с собой несколько пневматических ружей. По словам мужчин, они просто хотели «пострелять по банкам».