Рыбалка с секретом: что нашли полицейские у отдыхающих под Ропажи, из-за чего праздник моментально закончился?
Невинная, как могло показаться участникам, забава с пневматическим оружием у озера в Силакрогсе закончилась вмешательством полиции и крупными штрафами. Мужчины приехали к воде, чтобы отметить праздники и порыбачить, однако взяли с собой пневматические ружья и решили пострелять рядом с местом отдыха.
Как сообщает муниципальная полиция Ропажского края, в предпраздничную неделю был получен вызов в Силакрогс: очевидцы сообщили, что у Силакрогского озера, рядом с пляжем, где отдыхают люди, несколько человек развлекаются стрельбой из оружия.
Прибыв на место, полицейские заметили нескольких мужчин. У одного из них в руках находился предмет, похожий на оружие. Увидев сотрудников полиции, мужчина сразу положил его на землю. В ходе разговора выяснилось, что компания собиралась отметить праздники у озера за рыбалкой, а для развлечения взяла с собой несколько пневматических ружей. По словам мужчин, они просто хотели «пострелять по банкам».
Однако во время общения с полицейскими было очевидно, что вся компания находится в состоянии алкогольного опьянения.
Муниципальная полиция напоминает: в подобных случаях закон строг. Независимо от калибра пневматического оружия, если уровень опьянения владельца оружия превышает 0,5 промилле, за это предусмотрен штраф от 1000 до 2000 евро.
На место также прибыли сотрудники Государственной полиции. После проведения алкогольных тестов подозрения подтвердились: уровень опьянения владельцев пневматического оружия превышал разрешенную норму.
В результате «невинное» развлечение у озера обернулось для участников серьезными финансовыми последствиями.