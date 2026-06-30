Президент Латвии подписал закон, разрешающий назначать руководителей госучреждений без конкурса
Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал вызвавшие споры поправки, которые в отдельных случаях позволяют назначать руководителей государственных учреждений без проведения открытого конкурса.
Закон вступает в силу на следующий день после его официального провозглашения.
Ранее, 18 июня, соответствующие поправки были приняты Сеймом по инициативе правящей коалиции.
Согласно новым нормам, из закона исключается положение, обязывавшее проводить открытый конкурс, если руководитель учреждения покидал должность по взаимному соглашению сторон. Теперь в таких случаях появится возможность назначить нового руководителя без конкурсной процедуры.
Авторы поправок пояснили, что прежнее регулирование в ряде случаев не позволяло оперативно заполнить вакантные руководящие должности и обеспечить непрерывную работу государственных учреждений. По их мнению, длительные конкурсные процедуры могут негативно влиять на деятельность ведомств и затягивать принятие важных решений.
При этом в законе сохранен основной принцип, согласно которому открытый конкурс остается стандартной процедурой назначения на должности государственной гражданской службы. Возможность назначения без конкурса будет применяться только в предусмотренных законом исключительных случаях.
Поправки также предусматривают, что премьер-министр сможет без проведения конкурса назначать директора Государственной канцелярии.
Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс заявлял, что затяжные конкурсные процедуры могут мешать эффективному управлению государственными учреждениями, хотя в целом он поддерживает практику открытых конкурсов.
Вместе с тем изменения вызвали критику. Фракция «Прогрессивные» в Сейме призывала президента не подписывать закон, предупреждая, что новые нормы могут повысить риск политического давления при назначении руководителей.
С критикой выступили и эксперты Центра общественной политики Providus. По их мнению, поправки не создают принципиально новой проблемы, а лишь расширяют уже существующую и недостаточно прозрачную практику назначения чиновников без конкурса. В Providus считают, что вопрос нельзя рассматривать исключительно как техническое решение для обеспечения непрерывности управления. По мнению экспертов, общество должно иметь возможность понимать, почему в конкретном случае предпочтение было отдано назначению без конкурса, а не открытому отбору.
Организация также полагает, что главная задача заключается в проведении комплексной реформы государственной гражданской службы, которая позволит четко определить границы профессиональной независимости чиновников и политической ответственности власти.