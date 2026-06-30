Президент Латвии подписал закон, разрешающий назначать руководителей госучреждений без конкурса

С критикой выступили и эксперты Центра общественной политики Providus. По их мнению, поправки не создают принципиально новой проблемы, а лишь расширяют уже существующую и недостаточно прозрачную практику назначения чиновников без конкурса. В Providus считают, что вопрос нельзя рассматривать исключительно как техническое решение для обеспечения непрерывности управления. По мнению экспертов, общество должно иметь возможность понимать, почему в конкретном случае предпочтение было отдано назначению без конкурса, а не открытому отбору.