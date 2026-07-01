"Отменить налог для всех": глава банка назвала неожиданное решение многих проблем Латвии

По мнению Бурой, новые жители не только восполнят дефицит рабочей силы, но и будут активно потреблять товары и услуги, что принесет государству дополнительные доходы. «Тогда эти люди будут тратить деньги здесь. Государство сможет вернуть эти средства через НДС, другие налоги, за счет потребления и роста оборота экономики. Мы от этого только выиграем», — подчеркнула она.