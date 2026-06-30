Успеть до 8:00: жителей и гостей Вентспилса приглашают встретить роскошный лайнер

Судно будет находиться у причала в Вентспилсе до 20:00 2 июля. Это значит, что в тот же день можно будет увидеть и выход круизного судна из порта. Из Вентспилса MS Deutschland направится в Рижский порт, а затем продолжит путь к портам Эстонии, Финляндии и Швеции. Балтийский круиз завершится утром 13 июля в Киле.