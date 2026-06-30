Успеть до 8:00: жителей и гостей Вентспилса приглашают встретить роскошный лайнер
Утром 2 июля в Вентспилсский порт зайдет круизное судно MS Deutschland, которое пришвартуется у терминала Stena Line Ports Ventspils. Судно прибудет к причалу в 8:00, поэтому его заход в порт можно будет наблюдать еще до 8:00.
Круизное судно MS Deutschland, принадлежащее флоту Phoenix Kreuzfahrten, было построено в 1998 году, а в 2024 году прошло реконструкцию. Судно ходит под флагом Багамских островов. Свой маршрут MS Deutschland начал 29 июня в немецком городе Киль, затем отправился в Клайпеду, а после этого — в Вентспилс.
На борту круизного судна в Вентспилс прибудут около 600 пассажиров. Они посетят разные популярные туристические места: одна группа отправится на Ужавскую пивоварню, другая — в Кулдигу, а третья прогуляется по старому городу Вентспилса.
Судно будет находиться у причала в Вентспилсе до 20:00 2 июля. Это значит, что в тот же день можно будет увидеть и выход круизного судна из порта. Из Вентспилса MS Deutschland направится в Рижский порт, а затем продолжит путь к портам Эстонии, Финляндии и Швеции. Балтийский круиз завершится утром 13 июля в Киле.
Это не первый заход MS Deutschland в Вентспилсский порт. Впервые судно побывало в Вентспилсе в мае 2022 года, а последний раз заходило туда в июне 2024 года.
В Вентспилсском свободном порту создана необходимая инфраструктура, позволяющая принимать не только грузовые суда, но и пассажирские лайнеры, которые становятся все более значимыми для туризма. В прошлом году в Вентспилсский порт заходили норвежское круизное судно Nordstjernen и принадлежащий Windstar Cruises лайнер Star Legend. Следующий визит круизного судна в Вентспилсский порт запланирован на август.