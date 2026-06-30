В Риге в среду временами ожидается дождь, возможна гроза и сильные ливни
Синоптики предупреждают: в среду Латвию накроет жара до +29 градусов, а после обеда — грозы с сильными ливнями.
Ночью постепенно увеличится облачность, но осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, местами образуется туман. Температура воздуха составит +13...+18 градусов.
Первый день июля будет облачным, а после обеда Латвии достигнет зона осадков - во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами могут образоваться грозовые тучи, которые принесут сильные ливни.
В восточных регионах ожидается сильная жара до +27...+29 градусов. В центральных районах воздух прогреется до +24...+26 градусов, в Курземе и на побережье будет прохладнее - +20...+24 градуса.
В столице во второй половине дня также временами ожидается дождь, возможна гроза и сильные ливни. Ночная температура в столице составит +16...+18 градусов, днем воздух прогреется до +22...+24 градусов.