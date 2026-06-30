Эксперты обнаружили, что хранить деньги на депозитах в латвийских банках практически бессмысленно

«Удивляет не только то, сколько денег домохозяйства стран Балтии держат на банковских депозитах, но и то, насколько низкие проценты они получают — в лучшем случае около 2%, что даже не покрывает инфляцию. Люди выбирают депозиты не потому, что тщательно просчитали выгоду, а скорее потому, что они им привычны и понятны по сравнению с финансовыми инструментами. Это вопрос прежде всего доверия, а не денег. И это доверие можно укрепить», — комментируют эксперты Mintos.