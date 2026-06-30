Эксперты обнаружили, что хранить деньги на депозитах в латвийских банках практически бессмысленно
Домохозяйства Латвии хранят в банках десятки миллиардов евро. Объем депозитов продолжает расти, однако процентные ставки по этим вкладам остаются близкими к историческим минимумам.
Согласно данным Банка Латвии, в феврале 2026 года объем депозитов домохозяйств составил 12,2 млрд евро, что на 8,6% больше, чем годом ранее. Процентные ставки по срочным депозитам для физических лиц находятся примерно на уровне 2%. Схожую доходность — 2,3% — предлагают 12-месячные сберегательные облигации Государственной казны, поэтому стимул размещать средства даже на годовом фиксированном депозите остается весьма слабым.
«Удивляет не только то, сколько денег домохозяйства стран Балтии держат на банковских депозитах, но и то, насколько низкие проценты они получают — в лучшем случае около 2%, что даже не покрывает инфляцию. Люди выбирают депозиты не потому, что тщательно просчитали выгоду, а скорее потому, что они им привычны и понятны по сравнению с финансовыми инструментами. Это вопрос прежде всего доверия, а не денег. И это доверие можно укрепить», — комментируют эксперты Mintos.
Специалисты отмечают, что во многих странах Европы домохозяйства также предпочитают хранить большую часть своих сбережений на банковских депозитах. При нынешнем уровне процентных ставок такой выбор обусловлен скорее привычкой, чем финансовой выгодой. Низкие ставки сделали депозиты менее привлекательными с точки зрения доходности, но не изменили укоренившуюся модель поведения.
Опубликованные в мае 2026 года данные показывают, что инвесторы из стран Балтии превосходят своих коллег из других европейских стран как по уровню диверсификации портфелей, так и по инвестиционной активности. Рост объемов инвестиций в странах Балтии более чем в два раза превышает средний показатель по Европейской экономической зоне.