"Если будет третий раз, он победит": мужчина дважды выжил в эпицентре смертоносных катастроф

Потеряв дом и все свое имущество, Серрано говорит, что не знает, что будет дальше. Но одно для него очевидно: он больше никогда не будет жить в Ла-Гуайре. «Это уже второй раз. Иногда я думаю: если будет третий, он победит», — сказал он.