"Если будет третий раз, он победит": мужчина дважды выжил в эпицентре смертоносных катастроф
Иногда кажется, что судьба не может ударить дважды в одно и то же место. Но 46-летний Гриан Серрано из Венесуэлы пережил именно это: сначала смертоносные оползни 1999 года, а спустя 26 лет — новые разрушения в том же регионе. На этот раз его дом рухнул после землетрясения, и в полной темноте, под бетоном и искореженным металлом, он голыми руками искал своего маленького сына и пожилую мать.
С синяками вокруг левого глаза и по всему телу 46-летний Серрано сейчас восстанавливается после испытания, которое он пережил в среду вместе со своим сыном и матерью, пишет AP.
Все трое оказались погребены под обломками и искореженным металлом, когда их восьмиэтажный жилой дом рухнул в городе Карабальеда в штате Ла-Гуайра, наиболее пострадавшем от землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5.
«Это чудо Божье», — сказал Серрано, вспоминая, как в полной темноте он голыми руками разгребал завалы, а затем с помощью двух прохожих спас своего 8-летнего сына и 69-летнюю мать.
По данным правительства, в результате двух землетрясений погибли более 1700 человек, еще более 5000 получили ранения. Сотни зданий обрушились или были повреждены, главным образом в Ла-Гуайре. Значительные разрушения также зафиксированы в столице страны Каракасе, а также в штатах Карабобо, Миранда, Арагуа и Яракуй.
Ла-Гуайра, до 2019 года известная как Варгас, — второй по величине с конца штат Венесуэлы, но один из самых стратегически важных. Он расположен примерно в 30 километрах к северу от Каракаса. Здесь находятся главный международный аэропорт страны и второй по величине морской порт.
Около 440 тысяч жителей штата в основном имеют низкие доходы и зависят от туризма, торговли, а также работы, связанной с аэропортом и морским портом.
Говоря из дома своего брата в Каракасе, Серрано вспоминал ужас, который пережил на прошлой неделе. Его мысли неизбежно возвращались к 15 декабря 1999 года, когда он проснулся от криков их домработницы: она увидела, что после нескольких дней сильных дождей вышла из берегов близлежащая река. Из окна он смотрел, как разбухшая река уносит деревья, огромные валуны и автомобили с людьми внутри. Они стучали в окна и умоляли о помощи.
Действуя инстинктивно, Серрано выбежал из своей квартиры на четвертом этаже вместе с матерью, сестрой и няней и поднялся на крышу. Оттуда они наблюдали, как паводковые воды заливают нижние этажи здания, а огромные деревья врезаются в его колонны. Они боялись, что дом рухнет, как и другие здания поблизости.
На рассвете страх немного отступил: дождь прекратился, а вода начала спадать. Так и не дождавшись спасателей, семья пробиралась через грязь, камни, обломки и поваленные деревья к дому его бабушки и дедушки в соседнем районе.
Наводнения и оползни 1999 года, известные как «трагедия Варгаса», унесли жизни 782 человек, еще 2000 числились пропавшими без вести, а около 250 тысяч жителей пострадали. Об этом сообщил Анхель Рангель, который руководил спасательными операциями как директор венесуэльской службы гражданской защиты.
Все еще потрясенный разрушениями после землетрясений, Серрано считает, что Ла-Гуайра, расположенная между Карибским морем и горным хребтом Авила, находится под проклятием.
«Это ненормально, чтобы такие ужасные вещи происходили в одном и том же месте», — сказал он.
Рангель, специалист по чрезвычайным ситуациям, смотрит на это иначе. Инженер объяснил, что здания, обрушившиеся в Ла-Гуайре, были построены на почве, которая веками формировалась из осадочных пород, принесенных с окружающих гор.
«Такой тип грунта особенно рискован для строительства», — сказал Рангель, добавив, что строительство в подобных районах требует «строгого соблюдения норм сейсмостойкого проектирования», принятых после мощного землетрясения 1967 года в Каракасе.
Многие здания, обрушившиеся в Ла-Гуайре, были построены в 1970-х годах, и пока неясно, соответствовали ли они этим стандартам.
Потеряв дом и все свое имущество, Серрано говорит, что не знает, что будет дальше. Но одно для него очевидно: он больше никогда не будет жить в Ла-Гуайре. «Это уже второй раз. Иногда я думаю: если будет третий, он победит», — сказал он.