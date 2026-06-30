Государство выделит 2,5 млн евро на усиление Cert.lv против киберугроз

Проект "Укрепление потенциала Cert.lv как национального центра операций по безопасности" реализует Институт математики и информатики Латвийского университета в рамках конкурса по программе Европейского союза "Цифровая Европа". Проект предусматривает создание эффективной системы обмена информацией между учреждениями, что означает более точное и быстрое реагирование на новые киберугрозы, отметили в Министерстве обороны.