С 1 июля в Латвии должны стать дешевле хлеб, молоко, яйца и курица
С 1 июля к хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам будет применяться сниженная ставка НДС в размере 12%. Торговцы, которые добросовестно отразят снижение НДС в ценах на основные продукты питания, смогут получить и использовать специальную наклейку «Godīgs PVN samazinātājs» — «Добросовестный снижатель НДС».
Наклейка предназначена для торговцев, которые продают товары со сниженной ставкой НДС и обязуются указывать цены ясно, не вводя потребителей в заблуждение. В торговых точках наклейка будет хорошо заметным для покупателей знаком, подтверждающим, что торговец обязался добросовестно отразить снижение НДС в ценах.
«Сниженная ставка НДС на основные продукты питания — это практическое решение, чтобы уменьшить повседневные расходы жителей. В то же время для нас важно, чтобы выгода от снижения налога в полном объеме дошла до покупателей. Поэтому вместе со снижением НДС мы вводим и опознавательный знак "Godīgs PVN samazinātājs", который станет понятным сигналом для потребителей: торговец публично подтвердил свое обязательство добросовестно перенести снижение НДС на конечные цены», — подчеркивает министр экономики Виктор Валайнис.
Чтобы получить файл наклейки, коммерсанту нужно заполнить форму подтверждения на сайте Министерства экономики. После подачи формы файл наклейки можно будет скачать, а также коммерсант получит его на указанный адрес электронной почты. Наклейку можно будет распечатать и разместить в магазине на видном для потребителей месте, а также использовать в информационных материалах.
На сайте Центра защиты прав потребителей создан раздел о сниженной ставке НДС 12% на основные продукты питания. В нем объясняется, на какие группы продуктов распространяется сниженная ставка, какие есть исключения и как снижение НДС может повлиять на конечную цену. Также там указано, куда покупатели могут обращаться в случае вопросов или жалоб. В разделе доступен и калькулятор цен, с помощью которого можно рассчитать возможную цену после снижения ставки НДС. «Сниженная ставка НДС имеет значение только тогда, когда ее выгоду видит и ощущает покупатель. Калькулятор цен помогает сделать эту выгоду понятной — он дает каждому возможность убедиться, как снижение НДС может отразиться на конечной цене товара. Это практическая поддержка для потребителей и одновременно сигнал торговцам: цены должны указываться ясно, корректно и честно. Чем прозрачнее будет этот процесс, тем выше будет доверие покупателей», — подчеркивает директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лиепиня.
Сниженная ставка будет действовать один год — до 30 июня 2027 года.